González pone en valor la memoria histórica de las mujeres alavesas y el compromiso del Territorio con la igualdad

Entrega de reconocimientos laia - DIP. ALAVA

VITORIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha celebrado este jueves su acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo domingo, un encuentro en el que el diputado general, Ramiro González, ha puesto en valor la memoria histórica de las mujeres alavesas y el compromiso del territorio con la igualdad.

"Seguiremos trabajando para que la memoria de las mujeres sea reconocida y compartida, y resulte inspiradora para las futuras generaciones", ha afirmado durante su intervención. "La memoria, sin el relato de las mujeres silenciado a lo largo de la historia, no es memoria, sino una visión sesgada del pasado que proyecta un futuro de sombras", ha añadido.

El acto celebrado en el Museo Artium ha reunido a representantes institucionales, agentes sociales, colectivos feministas y personas que han participado en los encuentros comarcales de memoria impulsados el último año por la Diputación Foral, donde se han rescatado nuevas aportaciones de las mujeres alavesas a lo largo de la historia.

El encuentro ha servido, asimismo, de homenaje al trabajo realizado por las mujeres y colectivos de las Cuadrillas del territorio y, en el que el diputado general ha entregado a siete de ellas el reconocimiento en forma de laia, en alusión a LAIA, la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Este año, el acto ha vuelto a situar en el centro la recuperación de la memoria de las mujeres alavesas, dentro de una labor de la Diputación Foral de Álava de revisión crítica de la historia alavesa para visibilizar sus huellas a lo largo del tiempo y su legado en la actualidad.

Así, el diputado general de Álava se ha referido a las mujeres y colectivos que han recibido esta tarde unas distinciones que van más allá de un gesto formal. "Sois un símbolo de que nunca más vamos a relegar vuestra aportaciones al pie de página de la historia y un símbolo de que Álava quiere construir una memoria completa, compartida, y orgullosa de las mujeres", ha dicho.

ESPACIOS PARA LA IGUALDAD

Ramiro González ha recordado que el 8M es para Álava "un día de celebración y homenaje a las mujeres alavesas, pero también de reivindicación y de compromiso firme con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres". Ha insistido, además, en que estos compromisos forman parte "del ADN de Álava, de sus instituciones y de su ciudadanía, de sus hombres y mujeres por igual".

También ha instado a seguir ampliando espacios "donde la igualdad pueda consolidarse y desarrollarse con libertad. Queremos una Álava donde ninguna mujer tenga que pedir permiso para ocupar esos espacios de igualdad".

Durante su discurso, Ramiro González ha remarcado el valor de las mujeres que representan la memoria viva del territorio: "vuestras historias ayudan a que la memoria sea una herramienta de transformación, no de mera nostalgia".

Como momento central del acto, el diputado general de Álava ha entregado siete Laias a mujeres y asociaciones de todas las Cuadrillas que "representan el hilo que une las experiencias de ayer con las de hoy", por haber recogido, preservado y transmitido las aportaciones de las mujeres alavesas a lo largo de la historia.

MUJERES Y ASOCIACIONES HOMENAJEADAS

El acto ha rendido homenaje a Agustina López Ansotegui, reconocida a título póstumo por su papel pionero como primera alcaldesa de Salinas de Añana y por impulsar la vida comunitaria del municipio. Su hija, Raquel Nograro López, ha recibido la distinción en su nombre. La Coral Andere, de Laudio, ha sido también distinguida por su trayectoria como agrupación cultural íntegramente femenina, referente en la vida social del municipio, reconocimiento recogido por su presidenta, Aurora Martínez Riveira.

El acto de entrega de los reconocimientos ha continuado con Macaria Iriarte, recordada de Santa Cruz de Campezo por su labor ligada a los cuidados comunitarios y a la transmisión de la cultura popular. Su nieta, Gurutze Badiola, ha subido al escenario para recoger la distinción. También ha recibido un homenaje Clara Ajamil Gainzarain, historiadora de Laguardia y divulgadora de la memoria del territorio, cuya trayectoria ha contribuido a acercar la historia local a la ciudadanía.

Otra de las distinciones ha sido para Justa Lonbide Unzueta, y la ha recogido su nieta Aitziber Aginagalde Mondragón. Nacida en Aramaio, fue iñude y su historia permite visibilizar la realidad de los cuidados desplazados que marcaron a muchas mujeres rurales. La Asociación Udako Iturriak, de Treviño, representada por Yolanda Urarte Alonso, ha recibido una distinción por su labor sostenida a favor de la igualdad, el empoderamiento y la dinamización comunitaria.

El acto ha concluido con el reconocimiento a Agustina Pérez de Heredia, de Agurain, primera presidenta de la Asociación de Mujeres Sallurtegui, destacada por su compromiso comunitario y por impulsar espacios de apoyo mutuo entre mujeres.

Ha contado también con un coloquio conducido por tres mujeres que han sido protagonistas de los encuentros comarcales de este último año, donde se han recogido nuevos relatos alrededor del trabajo, el sostenimiento de la vida, el aprendizaje sobre ser mujer, la comunidad y la identidad.

Además de Clara Ajamil, han participado en la charla Pilar Irasuegui, de Aramaio, conocida como practicanta y conocedora de la métodos tradicionales de curación, y Begoña Barrio, de Treviño, quien ha compartido vivencias ligadas a las actividades de subsistencia y las redes de solidaridad comunitaria.