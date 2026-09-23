González rechaza "con claridad" gobernar con EH Bildu y avisa al PP que le puede "comer la extrema derecha"

Archivo - El diputado general de Álava, Ramiro González, durante un pleno - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha rechazado, "con absoluta claridad", gobernar con EH Bildu, ya que tiene "diferencias muy importantes" con el PNV y todavía tiene que emprender "un recorrido ético", y ha alertado al Partido Popular de que "se ha movido muchísimo a la derecha", con la posibilidad de que "se lo coma la extrema derecha".

González se ha mostrado abierto a acordar con todos los partidos sobre los retos de Álava y ha reafirmado al gobierno de coalición con el PSE-EE, durante su turno de réplica a las intervenciones de los grupos junteros en la segunda sesión del pleno de debate de política general del Territorio.

El diputado general alavés ha rechazado de pleno la propuesta de EH Bildu para "abrir la gobernanza" del territorio, al garantizar que, si vuelve a gobernar, no lo hará con ellos, ya que tienen "diferencias muy profundas" y "todavía" tiene que emprender "un recorrido ético".

"No podemos tener un gobierno tripartito (PNV-PSE-EH Bildu), ni aceptamos que se incorporen al gobierno, porque creo que no sólo no sería útil para la sociedad, sino que sería perjudicial, ya que ese Gobierno Frankenstein sí que le daría alas a la extrema derecha", ha argumentado.

A su juicio, el ofrecimiento de EH Bildu por incorporarse al gobierno muestra "cierta impotencia ante la falta de capacidad para sustituirlo", y ha recordado que "la ciencia para incorporarse al gobierno es ganar las elecciones o tener una mayoría suficiente".

"Como no pueden llegar al gobierno por méritos propios, se quieren incorporar a él, ofreciendo gobiernos de concentración y pactos globales. Nos han dicho, pactemos sobre todo, pero sobre qué base, porque no nos ha dado una sola medida que se acerque a eso", ha manifestado.

Además, ha señalado que "aquí hemos tenido durante décadas asesinatos a diario y una situación de violencia que intentaba impedir que personas que pensaban diferente pudieran desarrollarse, y no hemos hecho un gobierno de concentración, ni hemos excluido a nadie". Respecto al planeamiento de la izquierda abertzale para apartar al PP, ha ironizado que ambas formaciones "han negociado durante toda la legislatura".

"Cree que podemos compartir con ustedes un planteamiento ético, cuando sus responsables políticos de primer nivel dicen que lo mejor para resolver las consecuencias del conflicto es homenajear a una persona que había intentado asesinar", ha argumentado, para apremiar a EH Bildu a "levantar la voz con claridad" y "sin miedo a molestar a su base social", para tener "un territorio abierto y plural, que reconozca que hay identidades distintas".

"CARICATURA DE VOX"

El diputado general de Álava ha cargado también contra el PP, de quien ha dicho que "es una caricatura de Vox", y le ha advertido que corre el riesgo de que "se lo coma la extrema derecha", tal y como ha pasado con los partidos conservadores en Francia e Italia, donde "básicamente han desaparecido".

"Ese discurso apocalíptico solo beneficia a la extrema derecha y ustedes gobernarán con ella y dirán, bueno, les vamos a domar gobernando con ellos, pero me temo que no va a ser así, porque, cuando la extrema derecha llega al gobierno, y lo estamos viendo en las comunidades autónomas, marca la agenda, les marca a ustedes y pasan dificultades", ha comentado.

Aún así, ha asegurado que no quieren vetar a nadie. "Parece que es usted el que quiere colocarse fuera del eje de los acuerdos", ha interpelado a Oyarzabal (PP), para reiterar que el Gobierno Foral "está dispuestos a negociar y acordar con todo el mundo, porque cree que es una riqueza de nuestro territorio".

Respecto al discurso de Vox, González lo ha definido como de "xenofobia, machismo, falta de humanidad y de respeto a lo público" y "absolutamente contra el euskera", para "no decir ni una verdad" y plantear un "escenario caótico", para hacer "un llamamiento a huir de Álava, porque aquí no se puede vivir".

ELKARREKIN, "SOCIO TRIBUTARIO"

Acerca de la negociación fiscal, González ha resaltado que "sólo hubo una formación política que asumió el riesgo político que supone pactar una cuestión tan sensible y tan importante", para subrayar que Elkarrekin Podemos "se arremangó y decidió influir".

Por ello, le ha dicho que "las condiciones imposibles suelen ser la excusa de quien no quiera arriesgar en seguir mejorando las políticas públicas" y ha deseado que "sigan queriendo arriesgar y no ponga condiciones imposibles".

El diputado general de Álava ha demandado a los grupos junteros que "no se asusten", porque el gobierno "no pretende dar vuelta atrás en ninguna reforma fiscal aprobada", sino "facilitar la continuidad empresarial, mejorar los incentivos y el acceso a una vivienda digna", y "mejorar las políticas fiscales en relación con los cuidados y con la movilidad sostenible".

"Pido a todos, y especialmente a Elkarrekin, porque es nuestro socio en materia tributaria, que cuando acudan a la reunión con el gobierno para hablar de este tema, lo hagan sin prejuicios y mirando solamente el contenido real de lo que proponemos, y estaremos dispuestos a hablar", ha planteado.

Por último, ha hecho un llamamiento a que "el clima político de Madrid no llegue hasta aquí" y ha emplazado a llegar a "acuerdos importantes" en presupuestos, medidas tributarias, situación derivada de la crisis internacional, inflación, precio de la energía y vivienda. "El Gobierno quiere acordar. Espero que la cercanía de la campaña electoral y de las elecciones no impida esos acuerdos", ha deseado.

Para el portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, mientras la oposición habla de "un proyecto agotado", el Gobierno Foral, "con su diputado general a la cabeza, está centrado en mejorar el territorio, la vida de la gente y en resolver sus problemas", con "una batería de proyectos importantes para Álava".

"POPULISMO FISCAL"

Por su lado, el portavoz del PSE-EE, Josu López Ubierna, ha puesto en valor el papel de su formación en el Gobierno Foral para "contribuir a hacer políticas de progreso, desde su tradición de izquierdas, para toda la sociedad, transformando programas y propuestas en actuaciones y hechos que repercuten favorablemente en las personas y en Álava".

En este sentido, ha destacado que "el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha sido y es un buen aliado de Álava, con sus inversiones y sus políticas laborales y sociales", para asegurar que "nunca un Gobierno de España había invertido con tanta intensidad y volumen en Álava".

López Ubierna ha defendido las políticas llevadas a cabo por los departamentos forales gestionados por el PSE-EE para destacar que, con las diferentes OPEs, "se renovará el 59% de los puestos y se reducirá la temporalidad" en la Diputación o el sistema de Alavabus y el Transporte Comarcal, que supera los 1,3 millones de usos en el primer mes de este año 2026, entre otros asuntos.

"Construimos un modelo de gobierno de tres últimas legislaturas que ni está agotado ni fracasado, con ánimo renovado y determinación creciente, porque ninguna persona esté excluida de las actuaciones de este Gobierno Foral", ha valorado.

Por último, ha querido lanzar un aviso al PNV sobre la negociación fiscal, que "requiere estabilidad y consenso político amplio", para "redistribuir mejor y de forma generalizada la riqueza generada".

"No podemos aceptar planteamientos fiscales al dictado de nadie, porque las decisiones sobre nuestra fiscalidad se aprueban en estas Juntas Generales de Álava. La reforma acordada, en el año 2025, con Podemos en los tres territorios ha ido en la buena dirección. Rechazamos y no contarán con nuestro apoyo aquellas medidas de populismo fiscal y precipitación mediática que debiliten la seguridad", ha advertido.