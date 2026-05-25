Gordexola acogerá el 29, 30 y 31 de mayo diversas actividades solidarias a beneficio de Acambi

Iniciativa solidaria de Javi Abaurrea en Gordexola a favor de Acambi. - JAVI ABAURREA

BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Gordexola acogerá el 29, 30 y 31 de mayo un nuevo evento solidario impulsado por el vizcaíno Javi Abaurrea a beneficio de la Asociación de cáncer de mama y/o ginecológico de Bizkaia, Acambi.

Abaurrea inició en 2021 los retos solidarios en apoyo de la asociación Acambi, después de que a su mujer le detectaran en 2020 un cáncer de mama.

En declaraciones a Europa Press, Javi Abaurrea, vecino de Gordexola, ha señalado que es la solidaridad de la gente lo que le anima cada año a seguir impulsando esta iniciativa en apoyo a Acambi. "Sin ellos, no hay nada, lo que te da fuerzas es que la gente responde", ha subrayado.

Tras agradecer también la participación de la gente que se acerca a Gordexola a asistir a este evento, ha manifestado que, con esta iniciativa, también quiere dar a conocer la asociación Acambi y visibilizar esta enfermedad, que también afecta a hombres.

Por su parte, desde Acambi han destacado que nuevamente llega "Gordexolidaridad" de la mano de Abaurrea, que lleva desde hace más de cinco años impulsando esta iniciativa solidaria a favor de la asociación.

Según ha subrayado Acambi, durante varios días, el municipio se llenará de actividades deportivas, culturales y lúdicas con un objetivo común, que es el de recaudar fondos y dar visibilidad al cáncer de mama y ginecológico, apoyando a las personas afectadas y sus familias.

ACTIVIDADES

Los actos comenzarán el 29 de mayo con la representación de la obra de teatro "Café de Civeta" en el Antxoki Gordexola y será el sábado, 30 de mayo cuando se desarrollarán la mayor parte de las actividades.

En concreto, el sábado la jornada comenzará a las ocho y media de la mañana con una marcha de montaña para subir al monte Islo, una distancia de 14,5 kilómetros, con un precio de inscripción de cinco euros.

A las 12.00 horas están previstos talleres para niños en el patio del colegio a cargo de Aluxe Tipi-Tapa, mientras que una hora después se ha programado un concierto solidario a cargo de "Las moskas retrompeteras".

A las 14.00 horas se celebrará una subasta solidaria y, media hora después, se presentarán las paellas del concurso organizado. A las 16.30 horas se desarrollará el campeonato solidario de mus.

A partir de las 17.00 horas "Apeadero Norte" ofrecerá un concierto solidario y, después de nuevos talleres infantiles, habrá otro concierto solidario a las seis y media de la tarde a cargo de "Maldito Enrique" en un tributo a Héroes del Silencio.

Posteriormente, a las 20.30 horas se ha programado el teatro Solidario "Bakarra Impro & Harrikada teatra" y se concluirá la jornada con los conciertos de "Sabes muy bien" y "Aupa Hi", además del DJ local BG.

Los actos concluirán el domingo, 31 de mayo, con la celebración a partir de las diez de la mañana de la segunda edición de la carrera "Vuelta a San Cosme" y las actividades concluirán a las once de la mañana con el concierto solidario de "Kaducados".

RETOS DE ABAURREA

Abaurrea comenzó sus retos en 2021 cuando estuvo andando durante 16 horas sin parar por los montes de Gordexola, en 2022 subió y bajó el monte Ilso de esta localidad vizcaína durante 15 horas ininterrumpidas y en 2023 recorrió los municipios de Enkarterri durante 31 horas por las "31 horas de quimioterapia y radioterapia" que recibió su mujer Karmele para curar su enfermedad.

Estos retos han ido acompañados en cada edición con diversas actividades solidarias que se han desarrollado en la localidad de Gordexola para recaudar fondos a favor de Acambi.

Precisamente, en 2024, 2025 y este mismo año, los actos se centrarán en desarrollar diversas actividades para todos los públicos. En total, las iniciativas de este vizcaíno han logrado recaudar 53.171,11 euros para Acambi.