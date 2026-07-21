Gorka Aguinagalde dará el banderazo de salida de la IX Carrera de Barricas del Día del Blusa y la Neska en Vitoria

Presentación de la IX Carrera de Barricas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor y humorista Gorka Aguinagalde será el encargado de dar el tradicional banderazo de salida de la IX Carrera de Barricas, que se celebra este sábado, Día del Blusa y la Neska, en la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz y sus calles aledañas, para ser uno de los actos más singulares y esperados de la jornada festiva, ya que "combina tradición, deporte popular, vino y promoción del territorio".

La carrera, presentada este martes en rueda de prensa, está organizada por la Comisión de Blusas y Neskas y la asociación Vitoria-Gasteiz Wine City, con el impulso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el patrocinio principal de Fundación Vital. Como bodega patrocinadora de esta edición participa Bodegas Alútiz, que aportará la barrica de vino que recibirá el equipo ganador, además de una botella de vino para cada una de las personas participantes.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con el reparto de acreditaciones a las cuadrillas participantes. A continuación, tendrá lugar el desfile de los equipos y, a las 11.00 horas, Gorka Aguinagalde dará el banderazo de salida desde la plaza Nueva.

La Carrera de Barricas mantendrá el mismo recorrido de ediciones anteriores y contará con una única categoría, de carácter mixto, abierta a personas de cualquier nivel y experiencia, con el objetivo de que prime el ambiente festivo, la participación y la deportividad.

Los equipos partirán de la plaza Nueva para recorrer la Virgen Blanca, subir por Mateo Moraza, pasar junto al edificio del antiguo Banco de España, en la calle Lehendakari Aguirre, y regresar de nuevo a la Plaza Nueva. Cada barrica será impulsada por dos integrantes del equipo que, al finalizar cada vuelta, darán el relevo a otras dos personas de la cuadrilla. En total, cada equipo deberá completar cuatro vueltas al circuito mediante tres relevos.

El primer equipo que cruce la línea de meta recibirá como premio una barrica de 225 litros de vino aportada por Bodegas Alútiz. Además, las cuadrillas distinguidas en las restantes categorías recibirán diferentes lotes de vino, productos del territorio y experiencias enoturísticas gracias a la colaboración de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y Arabako Txakolina. Como recuerdo de la jornada, Bodegas Alútiz entregará también una botella de vino a cada participante. La entrega de premios tendrá lugar a las 11.45 horas en la plaza Nueva.

La IX Carrera de Barricas cuenta también con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava, el Centro Comercial El Boulevard, Eroski, El Corte Inglés, Cafés La Brasileña y Fideliza (Grupo Xabide) y la colaboración de la Federación Alavesa de Atletismo y Gaztedi Rugby Taldea.