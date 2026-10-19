Gorka Salazar repetirá como candidato del PNV a la Alcaldía de Valdegovía (Álava)

VITORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV propondrá a Gorka Salazar Senso como candidato a la reelección como alcalde de Valdegobía (Álava) en las próximas elecciones municipales, con el objetivo de "dar continuidad al trabajo desarrollado durante estos años y seguir construyendo un futuro con oportunidades para el conjunto del municipio".

Salazar asumió por primera vez la Alcaldía en marzo de 2021 y la revalidó en las elecciones de 2023, según ha recordado el PNV en un comunicado.

Valdegovía es uno de los municipios más extensos de Álava y engloba y 30 pueblos. Salazar se ha fijado como objetivo que vivir en este municipio "sea una opción de presente y de futuro, también para las nuevas generaciones".

De cara a la próxima legislatura, Salazar quiere seguir avanzando en "una política municipal cercana, que atienda las necesidades de los 30 pueblos y trabaje para mantener y mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la actividad económica y crear condiciones favorables para que las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida".