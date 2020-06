Gorrotxategi pide "honestidad" a PSE y EH Bildu: "Está claro que nadie gobernará en solitario"

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha pedido a PSE y EH Bildu "ser realistas y honestos con su electorado" y empezar a hablar de formar un gobierno tripartito porque "está claro que en Euskadi nadie va a gobernar en solitario".

En una comparecencia telemática, la candidata se ha preguntado "quién va a defender" las políticas socioeconómicas necesarias en Euskadi para superar la crisis económica provocada por la pandemia y también asegurarse de que "la factura no la van a pagar los de siempre".

A su juicio, "el PNV, desde luego no", porque la derecha vasca no ha implantado "nunca" un modelo de integración sanitario y educativo de lo público ni ha priorizado un sistema fiscal más redistributivo, "y no lo ha hecho, y no lo va a hacer ahora".

Para Gorrotxategi, "Euskadi sigue atravesando momentos difíciles" en medio de la crisis provocada por el coronavirus y, "aunque ha pasado lo peor, ahora toca hacer frente a la crisis socioeconómica que ha generado".

En ese sentido, ha añadido que la cuestión ahora es "saber si hemos aprendido la lección de este virus, porque si algo ha quedado claro con esta crisis es que debemos repensar todo el sistema de cuidados y de servicios públicos asistenciales y transitar también hacia una economía verde y sostenible a pasos agigantados".