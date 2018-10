Goyo Jiménez vuelve este jueves a Bilbao con "Aiguantulivinamerica 2", un show que "pedía a gritos los EE.UU. de Trump"

Publicado 14/08/2018 15:18:37 CET

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Goyo Jiménez regresa una Aste Nagusia más a Bilbao con lo que es la "precuela" de su espectáculo "Aiguantulivinamerica", que representará desde este jueves, 16 de agosto, y hasta el próximo día 26 en el Teatro Campos Elíseos de la capital vizcaína. "El 'nuevo' EE.UU. de Donald Trump está pidiendo a gritos un show así", resalta el humorista melillense en declaraciones a Europa Press.

"Ya he perdido la cuenta de las veces que he actuado en Bilbao. Como Goyo Jiménez 'marca' creo que son ocho o nueve años, y antes estuve con el Club de la Comedia, Cinco Hombres, Cinco Hombres y Mujeres... empiezo a sospechar que si yo no voy, no hay Semana Grande. Está entre Marijaia y yo que si no aparezco, no hay Aste Nagusia", ironiza.

Jiménez ha incidido en que Bilbao es un lugar con el que cuenta siempre. "De hecho, reservamos hotel de un año para otro", agrega, para mostrar su agradecimiento al público bilbaíno. "Me ha pasado de estar en la ciudad para participar en algún evento privado y encontrarme con gente que me decía: 'no me digas que estás aquí'. Como si se preguntaran cómo habían podido no darse cuenta. Una vez formas parte del paisaje festivo de una ciudad es como si marcaras un momento, una liturgia, y eso es algo muy bonito", apunta.

"Aiguantulivinamerica 2" es en realidad la "precuela", que no secuela, de un show que cuenta con numerosos fragmentos en Internet que suman "millones" de reproducciones. Aún así, el humorista no ha querido llevar adelante este proyecto antes porque no quería "encasillarse" como el "de los americanos".

"Realicé varios shows para mostrarme como un creador, y funcionó. Cuando la gente ha estado 'relajada' ha sido cuando he podido afrontar este tema una vez más", ha reconocido, para agregar que el "nuevo" EE.UU. de Donald Trump "está pidiendo a gritos" un espectáculo así.

Las funciones previas a la presentación oficial han cosechado buenas críticas. "El comentario más habitual de la gente es el de 'te has superado'", afirma Jiménez, que subraya que mientras en la primera parte de este show hablaba desde una "generalidad", ahora ha apostado por una "especie de tesis" para explicar, "desde la broma", la razón por la que los americanos "son así y nosotros asá".

El cómico manifiesta que el espectáculo da la posibilidad de descubrir "la cantidad de cosas que damos por normales o buenas de las películas o series". "Mientras Hollywood siga vendiéndonos su imagen, continuaremos creyendo lo que Hollywood quiera que creamos", finaliza.