La 'Gran Campaña de Recogida' se fija el objetivo de ayudar a 2.500 personas al mes en Álava

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'Gran Campaña de Recogida' de alimentos en Álava se fija el objetivo de reunir 47.000 kg de productos alimenticios, 100.000 euro en bonos-alimentos de supermercados y 115.000 euro en donaciones directas, para "mantener la ayuda a las familias más vulnerables del Territorio, especialmente aquellas con menores de tres años, y atender a las 2.500 personas que el Banco de Alimentos de Araba atiende cada mes, además de a su programa de menú infantil, con un coste anual de 65.000 euros.

El Banco de Alimentos de Araba y Fundación Vital han presentado, este lunes en rueda de prensa, una nueva edición de la 'Gran Campaña de Recogida', que repetirá el lema 'Porque un poco hace mucho' y tendrá lugar los días 7 y 8 (viernes y sábado) de este mes.

En la presentación, en la que han estado presentes los representantes de las entidades impulsoras de la campaña: Daniel Muñoz, presidente del Banco de Alimentos de Araba; Luis Mari Barruso y Miguel Ángel Fernández de Matauco, responsables de la campaña y Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, han recordado que "la brecha alimentaria afecta a muchas familias en Álava".

De manera paralela, han advertido que "el desperdicio de alimentos es un problema que impacta en nuestra sociedad y nuestro planeta", por lo que "participar en la 'Gran Recogida' no solo ayuda a quienes más lo necesitan, sino que también es un acto de responsabilidad y compromiso colectivo para construir un futuro más justo y sostenible".

Asimismo, han explicado que, "pese al descenso de un 30% en el número de beneficiarios desde 2023, persisten casos preocupantes y el incremento de costes y la disminución de donaciones exigen un esfuerzo extra". Por ese motivo, la entidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar como voluntarios y ha animado a aportar donaciones.

Con la recogida de productos y aportaciones económicas de estos días, el Banco de Alimentos de Araba tiene previsto comprar alimentos de larga duración y complementar las provisiones habituales procedentes de otras donaciones, así como sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la brecha alimentaria y el desperdicio.

"Es necesario informar y crear conciencia en la población sobre la realidad que viven las familias vulnerables en Álava, la importancia de una alimentación digna para todos y el impacto positivo que tiene evitar el desperdicio alimentario. Se trata de favorecer un compromiso más profundo y sostenido con el Banco de Alimentos más allá de la campaña puntual", han expresado sus organizadores.

Por otra lado, han señalado que las expectativas para 2026 son "complicadas", ya que "la reducción de alimentos recogidos supone un desafío añadido".

Al respecto, han comentado que desde finales de 2024, las grandes superficies aplican rebajas previas a los productos próximos a caducar, lo que "ha disminuido en más del 25% las aportaciones diarias", a lo que han sumado "la entrada en vigor, en marzo de 2026, de la Ley contra el Despilfarro Alimentario que obligará a adaptar los procesos de recogida y almacenamiento".

FORMAS DE COLABORAR

El Banco de Alimentos de Araba ha manifestado que los productos más necesarios son de higiene femenina y alimento seco, principalmente aceite de girasol, arroz y conservas de tomate. Las personas que deseen colaborar con la 'Gran Recogida', pueden hacerlo mediante la compra de bonos-comida y entrega de productos alimenticios los días 7 y 8 en las diez cadenas de supermercados y un total de 95 tiendas.

En alguna de ellas solo es posible la compra de bonos; en otras, alimentos y bonos. La suma de todos los bonos donados en los distintos establecimientos no es entregada en metálico al Banco de Alimentos de Araba, sino que constituye una cifra a favor del mismo con la cual se podrá adquirir, a lo largo del año, productos o alimentos que se precisen en un momento determinado.

Asimismo, se pueden hacer donaciones de dinero para la compra exclusiva de alimentos y de otros productos básicos mediante pago con tarjeta VISA en https://bancoalimentosaraba.org/donaciones-web/, BIZUM (código 00025) o transferencia bancaria en Kutxabank (ES58 2095 3153 6191 1448 4071). Estas aportaciones tienen una bonificación fiscal de un 45% en la declaración de la renta.