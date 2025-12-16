Greenpeace califica de "gran victoria" que el Patronato del Guggenheim Bilbao haya descartado el proyecto de ampliación

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha calificado de "gran victoria" que el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao haya decidido descartar el proyecto de ampliación del museo, que "amenazaba con destruir la Reserva de la Biosfera de Urdaibai".

En un comunicado, la organización ecologista se ha mostrado convencido de que la movilización social ha conseguido "paralizar un proyecto que amenazaba una de las joyas naturales más importantes del País Vasco".

"Nos alegramos de que el Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim de Bilbao haya descartado el proyecto de ampliación en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai", ha declarado la portavoz de Greenpeace en Euskadi, Lorea Flores, quien ha insistido en que resulta "una victoria" que el Patronato "haya abandonado de una vez por todas la idea de este proyecto destructor de la naturaleza".

"La ampliación del Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai atentaba directamente contra los principales valores ambientales de esa comarca, al situarse en pleno humedal que cuenta con varias figuras de protección y es hábitat de múltiples especies amenazadas", ha dicho.

Según la portavoz de Greenpeace Euskadi, "esto no habría sido posible sin la oposición social y el incansable trabajo que han llevado a cabo diferentes organizaciones ecologistas y vecinales", entre las que ha citado a Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, Zain dezagun Urdaibai, Ekologistak Martxan y la propia Greenpeace.

Por otra parte, ha puntualizado que "queda por resolver" la demanda interpuesta por la organización ecologista contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) que modificaba la Ley de Costas "para reducir la franja de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros y dar cabida así a la sede de Murueta".

"Desde Greenpeace esperamos que en este aspecto la justicia nos dé la razón e invalide esta modificación de la Ley de Costas que genera un precedente para poder saltarse normativas de protección en pro de intereses privados", ha añadido.

Según ha indicado, "todavía queda trabajo por hacer", ya que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai "sufre aún varias amenazas", y ha recordado que el proceso del proyecto de ampliación del Guggenheim en Urdaibai ha dejado al descubierto que los Astilleros de Murueta están operando con una concesión extinguida". "Habiendo caducado la concesión de estos Astilleros, esta empresa debería cesar toda actividad y restaurar el entorno a su estado inicial", ha dicho.