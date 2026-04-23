El gremio confitero de Álava entrega la tarta de San Prudencio a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz

Etxebarria recibe la tarta de San Prudencio del gremio confitero de Álava - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pasteleros y Confiteros Artesanos de Álava ha realizado esta mañana la tradicional entrega de la tarta de San Prudencio a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

Isidoro Torreblanca, representante de la asociación, ha entregado el dulce a la alcaldesa con motivo de la próxima celebración de las fiestas patronales de Álava.

El acto, celebrado en el salón de recepciones del Ayuntamiento, ha contado también con la presencia de otros representantes del gremio de pasteleros y pasteleras, así como de miembros de la corporación municipal.