La gripe alcanza los 530 casos por 100.000 habitantes en Euskadi, y Álava supera por primera vez a Bizkaia en incidencia

Una enfermera vacuna a una persona mayor. - DEPARTAMENTO DE SALUD

VITORIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Euskadi continua en dinámica de ascenso y se sitúa, en la semana del 8 al 14 de diciembre, en 530,68 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 20,9% con respecto a la semana anterior. Álava, con 581,87 casos, un 30,5% más que hace una semana, ha superado por primera vez en la campaña de la gripe a Bizkaia, que registra 572,67 casos (+13%), mientras que Gipuzkoa alcanza los 443,72 casos, un 34,5% más, según ha informado el consejero de Salud, Alberto Martínez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha actualizado los datos de la gripe y ha señalado que, desde el pasado mes de octubre, ya se observaba que "se estaba anticipando prácticamente cuatro semanas con respecto a lo que había sido el año pasado y el anterior, especialmente en Bizkaia" y, por ello, tomaron la decisión de impulsar la vacunación.

Ante el aumento de la incidencia en Álava, que es "un dato importante que se ha producido prácticamente en una semana", el consejero ha dicho, cuestionado por esta posibilidad, que si percibieran que hay "una demanda", podrían abrir un vacunódromo como se hizo en Bizkaia, y ha explicado que, de cara a la campaña de vacunación del año que viene, la Consejería de Salud está planteándose la posibilidad de que exista vacunación sin cita previa. Es una cuestión sobre la que "reflexionaremos", ha dicho.

No obstante, ha precisado que, cuando se planteó el aumento de la vacunación, era "para que, cuando nos llegue la ola de la gripe, las personas ya estuvieran vacunadas". "Se trata de que cuando la incidencia está subiendo, conseguir con la vacunación que cuando llegue al máximo, tengamos al máximo el número de personas vacunadas", ha insistido.

En cualquier caso, Martínez ha reconocido que hay más casos pero "tenemos una población más vacunada, un 11,2% más que el año pasado", lo que ha llevado a que, "aunque hay más ingresos hospitalarios, podemos decir que hay menos ingresos en UCI que los que correspondería al nivel de incidencia".

En cualquier caso, a pesar de que se ha producido una vacunación mayor que el año pasado, Martínez ha querido incidir en algunos colectivos en los que cree que hay "margen de mejora", especialmente en el de las mujeres embarazadas, que tiene una tasa de vacunación en torno al 54,5%, y también en el de los niños entre los 6 meses y los 5 años, con un el 41,5% de vacunados.

En cuanto a la evolución, en la semana del 8 a 14 de diciembre ha habido 2.022 casos de gripe, con un total de 260 ingresos hospitalarios y 8 ingresos en UCI.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN

Ante estos datos, Martínez ha hecho un llamamiento a la vacunación y también al uso de mascarillas como "recomendación", tanto para pacientes que tengan la sintomatología como para aquellas personas que acudan a un lugar público, además de "ventilar, lavarse las manos y quedarse en casa si uno tiene síntomas".

En relación a la petición por parte de algunas comunidades de exigir la utilización de mascarilas en centros médicos o residencias, el consejero ha insistido en que desde Euskadi establecen una "recomendación" de la mascarilla para la gente que "va al hospital, a una consulta, lugares en los que va a coincidir con otros pacientes".

"Evidentemente, ante una persona que tiene síntomas apelamos a la responsabilidad individual para que lleve la mascarilla, pero no consideramos la necesidad de establecer una obligación porque lo que estamos viendo es que el principal factor para controlar la gripe es, sobre, todo la vacunación y es donde quisiéramos insistir más", ha dicho, para destacar la "respuesta extraordinaria" de Bizkaia en relación a la vacunación.

Martínez prevé que el "pico" de la gripe va a llegar en torno a las navidades y ha asegurado que Salud hace "un seguimiento continuo y tenemos un plan de contingencia preparado en los hospitales por si hacen falta más camas", pero, "sobre todo, estamos intentando animar al ciudadano a la vacunación como principal mecanismo de seguridad".

"La vacunación es el elemento previo, lo demás ya es poner barreras", ha remarcado, para apelar a la persona que tiene síntomas a "no contagiar, a ponerse una mascarilla", al igual que "cuando uno vaya a un sitio que pueda ser de riesgo", pero "por seguridad, como recomendación, no estimamos que haya que obligar en estos momentos a un ciudadano que no tenga síntomas a ponerse mascarilla".