Un grupo de 40 jóvenes de toda España inician en Bilbao un recorrido educativo centrado en la memoria antifascista

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 40 jóvenes de toda España, de 16 y 17 años de edad, han iniciado este miércoles en Bilbao un recorrido educativo de 14 días centrado en la memoria antifascista con el que se busca "generar los espacios para conocer, participar e integrar la memoria en el día a día de los jóvenes".

La sede de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco en Bilbao ha acogido esta tarde el acto inaugural de la 7ª edición de Ruta al Exilio "Besar el Pan", que finalizará el próximo 28 de julio en Pamplona.

En el acto ha participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, junto a Margarita Guerrero Calderón, directora general de INJUVE, institución impulsora de este programa, el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, Alberto Alonso, y la directora del Observatorio de la Juventud, Laura Lobato.

La consejera se ha dirigido a las participantes animándolos a hacer una reflexión para recordar a todas las personas que se vieron obligadas a exiliarse y no olvidarles y, sobre todo, a "no olvidar ahora cuando las personas migrantes llegan huyendo de las guerras y la miseria de sus países, y se extienden mensajes de odio y excusión".

"No lo olvidemos ahora, cuando volvemos a escuchar a quienes pretenden extender el odio contra quienes perciben como diferentes. Cuando vemos cómo se les pretende denegar su derecho a una vida mejor, igual que se les negó a quienes salieron por el puente de Irún huyendo de la guerra y la represión franquista y se vieron obligados a peregrinar por medio mundo antes de echar raíces a miles de kilómetros de su antiguo hogar", ha instado la consejera.

También ha pedido no olvidar "cuando escuchamos a quienes quieren imponer una prioridad nacional que más parece racial, que condena a quienes anhelan volver a cruzar la frontera a seguir arrastrando su miseria, a seguir siendo los parias sin patria que fueron los exiliados españoles".

En total, 40 jóvenes de 16 y 17 años han sido becados para vivir de forma gratuita esta experiencia educativa que se prolongará durante 14 días y que atravesará distintos puntos de Euskadi, Navarra y el sur de Francia. Los participantes se suman a los 160 chicos que, desde la primera edición en el año 2021, han ido pasando por Ruta al Exilio, un proyecto pedagógico de memoria histórica centrado en la juventud.

Bajo el lema de este año, "Besar el Pan", los jóvenes viajarán "a las cocinas de una sociedad que durante la posguerra resistió cotidianamente al hambre" y se reflexionará sobre "la toma de la producción de alimentos que se dio en muchos territorios durante la guerra y la Revolución Social", según ha destacado el Ministerio de Infancia y Juventud.

En palabras de Ander Villacían y Anna Pastor, coordinadores de Pedagogía de REX, "nuestros besos en el pan son un homenaje a aquellas personas que sobrevivieron a la dictadura y resistieron el racionamiento a través de su actividad cotidiana, pero también a quienes, años antes habían abierto comedores sociales, habían colectivizado la tierra y habían creado comités de abastecimiento". "Queremos acercarnos a las genealogías de lucha de quienes desde este gesto tierno soñaban con otro país y otro futuro", han añadido.

ENFOQUE PEDAGÓGICO INNOVADOR

Nacida de la iniciativa de un grupo de personas jóvenes implicados en la recuperación de la memoria, Ruta al Exilio recorre cada verano los principales puntos de memoria del exilio civil y republicano español con un enfoque pedagógico innovador.

"Compartir, caminar, sentir y crear" son algunos de los pilares fundamentales de Ruta al Exilio, han apuntado desde el Ministerio, para añadir que se busca "fomentar la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias éticas y emocionales entre la juventud".

"Hay muchas formas de resistir y de construir el relato de la memoria, entendiéndolas siempre, como prácticas cotidianas contra el olvido, el desarraigo y la pérdida de identidad. En este sentido, buscamos generar los espacios para conocer, participar e integrar la memoria en el día a día de las y los jóvenes", han añadido desde el Ministerio.

En esa línea, han destacado que los espacios de memoria que se visitan tienen "un potente poder evocador, en el que se entrelazan historias de represión y resistencia, que se hilvanan en una narrativa conjunta que dialoga con el presente".

A lo largo de la ruta se imparten talleres formativos facilitados por docentes, artistas e investigadores especializadas y diversos agentes locales. En paralelo, cada participante trabaja sobre un proyecto creativo propio que puede desarrollar dentro de un amplio abanico de disciplinas artísticas.

La séptima edición de Ruta al Exilio ha sido impulsada y financiada por el Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, en colaboración con el Comisionado de España en Libertad, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Además, ha sido cofinanciada por el Instituto Navarro de la Memoria y Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Cuenta también con la colaboración del Observatorio Europeo de Memoria de la Universidad de Barcelona.

Su ejecución corre a cargo de Be Wild Be Proud, entidad beneficiaria de la subvención concedida por INJUVE. Asimismo, la Asociación Ruta al Exilio participa como entidad encargada del asesoramiento pedagógico de la ruta.