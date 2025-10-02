El grupo Eroski cierra el primer semestre con un beneficio neto de 55,5 millones un 10,6% más y aumenta ventas un 2,9%

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

EL Grupo Eroski ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal de 2025, del 1 de febrero al 31 de julio de 2025, con un resultado neto de 55,5 millones, un 10,6% más que en el mismo periodo del año anterior, con unas ventas brutas de 2.949 millones, lo que supone un incremento del 2,9%.

En un comunicado, ha destacado que en estos meses ha experimentado un "crecimiento sólido de su actividad y una mejora de sus márgenes operativos en un entorno de consumo estabilizado".

El grupo concluyó el semestre con un Ebitda de 157,5 millones, un 1,8% superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio precedente, sitúandose su resultado neto en 55,5 millones (10,6%) tras unas ventas brutas de 2.949 millones (+2,9%).

Según ha destacado Eroski, que trasladó en el citado periodo 202 millones de ahorro al consumidor, a lo largo del semestre ha seguido ampliando y modernizando su red comercial, con la apertura de 31 nuevos establecimientos: 6 propios (4 supermercados, 1 cash & carry y 1 tienda Forum Sport) y 25 franquiciados.

"Hemos logrado crecer en ventas y beneficios en un entorno exigente, combinando competitividad en precios con un compromiso firme hacia la alimentación saludable, la sostenibilidad y la riqueza local. El ahorro trasladado a las familias, el impulso de nuestra marca propia y la estrecha colaboración con los productores de proximidad son pilares que refuerzan nuestro propósito cooperativo", ha subrayado la CEO del Grupo Eroski, Rosa Carabel.

(Habrá ampliación)