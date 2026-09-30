Grupo Eroski logra un beneficio de 65,4 millones en el primer semestre, un 17,8% más y aumenta sus ventas brutas un 3,8%

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BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Eroski ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal de 2026, (del 1 de febrero al 31 de julio), con un resultado neto positivo de 65,4 millones de euros, un 17,84% más que en el mismo perido del año anterior, mientras que su ventas brutas aumentaron un 3,8% hasta los 3.061 millones.

En un comunicado, Eroski ha señalado que ha cerrado ese primer semestre con un crecimiento sostenido de su actividad comercial y una mejora de sus principales indicadores económicos "en un contexto de consumo marcado por la elevada sensibilidad al precio de las familias y una evolución moderada de la inflación alimentaria".

En concreto, durante la primera mitad del ejercicio, las ventas brutas alcanzaron los 3.061 millones de euros, un 3,8% superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior. El resultado positivo se situó en 65,4 millones, mejorando los 55,5 millones obtenidos en el primer semestre de 2025.

Eroski ha manifestado que ha sido un semestre marcado por la competitividad, la marca propia y la fidelización, y la evolución positiva del negocio ha venido acompañada de un "refuerzo" de su propuesta comercial, "orientada a ofrecer a las familias una cesta de la compra competitiva sin renunciar a la calidad, la alimentación saludable, el producto local y la cercanía".

Según ha indicado, esta estrategia sigue siendo "especialmente relevante" en un entorno donde el precio continúa siendo un factor decisivo para los hogares.

En este contexto, ha afirmado que ha mantenido una propuesta comercial "competitiva", donde siguen apostando por una amplia capacidad de elección a través de las marcas de sus proveedores, los productos locales y la marca propia. "Todo ello, pese al incremento de determinados costes operativos, especialmente los asociados al transporte y a la energía, reforzando nuestro compromiso con el poder adquisitivo de las familias consumidoras", ha añadido.

Según ha apuntado, la marca propia continúa desempeñando "un papel fundamental" dentro de la estrategia comercial del grupo y representa ya el 36,6% de las ventas de alimentación. A su juicio, su evolución refuerza la capacidad de Eroski para ofrecer una "propuesta equilibrada en calidad y precio, contribuyendo al ahorro de las familias consumidoras y fortaleciendo su posicionamiento competitivo".

Por otra parte, ha destacado que las ventas realizadas a través de socios del programa de fidelización alcanzan ya el 69,7% del total, "consolidando la efectividad de las iniciativas de personalización y fidelización desarrolladas por el grupo".

La combinación de una propuesta comercial competitiva, una sólida oferta de marca propia y una relación cada vez más estrecha con la clientela constituye uno de los principales motores del crecimiento de la cooperativa en un entorno de consumo especialmente exigente", ha destacado.

A ello, según ha añadido, se suma la apuesta por las marcas de los fabricantes, el producto local y por el desarrollo de relaciones estables con el tejido productivo de su entorno, "elementos que forman parte de la identidad cooperativa y del compromiso con la generación de riqueza local".

Por otra parte, durante el semestre, Grupo Eroski ha continuado desplegando las iniciativas contempladas en su plan estratégico orientadas a "mejorar la competitividad, impulsar un crecimiento rentable y fortalecer la experiencia de compra tanto en los establecimientos físicos como en los canales digitales".

Según ha precisado, la evolución comercial ha sido positiva en todos los formatos de tienda, con crecimiento de las ventas en supermercados propios, franquicias, hipermercados y establecimientos cash & carry.

Además, ha seguido avanzando en la modernización de su red comercial y en la mejora de la productividad de sus establecimientos. Las ventas por metro cuadrado crecieron un 3,9% durante el semestre, lo que, a su juicio, refleja "una mayor eficiencia operativa y una utilización más intensiva de los activos comerciales".

Por otra parte, el Grupo Eroski ha subrayado que su posición financiera continúa siendo "sólida", con una ratio de apalancamiento financiero neto situada en 2,0 veces Ebitda, "consolidando una estructura financiera más eficiente y equilibrada que refuerza la capacidad de la cooperativa para seguir invirtiendo en crecimiento, innovación y modernización".

Además, ha destacado que mantiene una "sólida posición de liquidez y una financiación diversificada", elementos que aportan "estabilidad y flexibilidad para afrontar los próximos retos estratégicos".

"Estos resultados reflejan la fortaleza de nuestro modelo cooperativo y la confianza que las personas consumidoras depositan cada día en Grupo Eroski. Hemos seguido creciendo en un entorno que continúa siendo exigente, reforzando una propuesta basada en la capacidad de elección, el ahorro, la calidad, la cercanía y el producto local", ha destacado la CEO del grupo Eroski, Rosa Carabel.

Carabel ha manifestado que, además, siguen avanzando en el plan estratégico y fortaleciendo la posición financiera, lo que permite a Eroski "afrontar el futuro con solidez y seguir generando valor para la clientela, personas trabajadoras y entorno".