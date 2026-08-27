Guardia Civil de Gipuzkoa intercepta un envío de 125 camisetas de equipos de fútbol falsificadas procedente de Navarra

Camisetas falsificadas interceptadas. - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla Fiscal de San Sebastián de la Guardia Civil de Gipuzkoa ha localizado un nuevo envío de 125 camisetas de clubes de fútbol falsificadas procedentes de Navarra.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa en su perfil en la red social X, el material interceptado incluía camisetas de diferentes selecciones, como la de Francia o Portugal, y equipos de fútbol como la Real Sociedad o el Barcelona.

Además, ha recordado que la campaña de sensibilización auspiciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas recuerda "los perjuicios económicos (fraude fiscal) y el daño real que producen las falsificaciones en el medio ambiente (fabricación clandestina sin regulación) y en el comercio local (pérdidas de puestos de trabajo directos y de ventas de productos legítimos)".