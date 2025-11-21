De Guindos dice que la economía de zona euro se comporta mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel del tipo de interés

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha afirmado que la economía de la zona euro se está "comportando mejor" de lo que esperaban hace unos meses y ha asegurado que el actual nivel de los tipos de interés es el "adecuado". teniendo en cuenta las perspectivas de inflación.

De Guindos ha realizado estas reflexiones en el marco del Foro Gran Vía, que ha arrancado este viernes en Bilbao de la mano de la Fundación BBK su primera edición con la presencia del representante del BCE.

El vicepresidente del BCE ha realizado un análisis de la situación económica en la zona euro y sus perspectivas y, tras recordar que en diciembre realizarán una actualización de sus proyecciones para este ámbito que no serán "muy diferentes" de las publicadas por la Comisión Europea, ha apuntado, en primer lugar, que la economía europea se está "comportando mejor" de lo que esperaban "hace tres o cuatro meses".

Según ha recordado, había un momento de "enorme incertidumbre" y finalmente se ha cerrado el acuerdo arancelario con EEUU, sin que haya habido un "incremento de la guerra comercial en absoluto", lo que hubiera sido "muy negativo para todos".

En todo caso, ha asegurado que, los aranceles en Estados Unidos para los productos europeos van a ser "algo más elevados", ya que se estaba en el entorno del 3% y se va a estar "ligeramente por debajo del 15%". Ello, según ha apuntado, afectará a la exportación europea y esa es la parte "más negativa del acuerdo".

Luis de Guindos ha añadido que es importante esperar a conocer cómo se cierra el acuerdo con China que ha ganado "muchísima competitividad". Según ha apuntado, la entrada de productos industriales chinos "está siendo importante", con efectos tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde la inflación.

También se ha referido a la evolución de la inflación en la zona euro y ha apuntado que es "positiva" porque se ha ido "desacelerando" y se va aproximando al 2%.

Luis de Guindos ha añadido que es la inflación de servicios la que más les preocupa pero ha insistido en que, en general, hay "buenas noticias" sobre las perspectivas de inflación. Ello, según ha apuntado, ha influido en su política monetaria y ha recordado que han reducido los tipos de interés del 4 al 2%.

De Guindos ha señalado que llevan tres sesiones del Consejo en los que no han modificado los tipos porque consideran que el nivel actual de tipo de interés es el "adecuado".