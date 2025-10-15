El helicóptero de la Ertzaintza rescata a una montañera lesionada en un tobillo en el monte Gorbeia

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Ertzaintza ha rescatado este miércoles a una mujer que se había accidentado cuando ascendía al monte Gorbeia y se ha lesionado en un tobillo. La víctima ha sido después evacuada al hospital de Galdakao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Poco antes de la una de este mediodía se ha tenido conocimiento a través del Teléfono de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 de la presencia de una mujer lesionada en la zona del Gorbeia, en Zeanuri. Al parecer, había sufrido una caída cuando ascendía a la cima y presentaba un traumatismo en un tobillo que le impedía continuar la ruta por sus propios medios.

El técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo establecido, tras conocer lo ocurrido, ha movilizado al lugar, entre otros recursos, un helicóptero de la Ertzaintza junto a efectivos de la UVR, procediendo la aeronave al rescate de la montañera y acto seguido a su traslado al hospital de Galdakao.