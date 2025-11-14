Un helicóptero de la Ertzaintza rescata a un montañero accidentado en la zona minera de Arditurri en Oiartzun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña ha rescatado este viernes a un senderista que ha sufrido un accidente cuando caminaba por la zona minera de Arditurri, en Oiartzun (Gipuzkoa), en el parque natural de Peñas de Aia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las 12.00 horas, una llamada realizada a SOS Deiak-112 comunicaba la caída de un montañero de 32 años de edad, cuando caminaba junto al río en Arditurri.

Para el rescate han sido movilizados recursos de bomberos, Osakidetza, así como el helicóptero de la Ertzaintza con miembros del grupo de montaña de la Unidad de Vigilancia y Recate (UVR).

Finalmente, el herido, debido a las condiciones del terreno, ha tenido que ser rescatado por la aeronave que le ha trasladado hasta el helipuerto de las instalaciones de bomberos de San Sebastián. Desde allí, una ambulancia le ha llevado hasta el Hospital Donostia.