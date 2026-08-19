Herida muy grave una joven de 18 años tras sufrir una caída de unos 30 metros en el monte Anboto (Bizkaia)

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una joven de 18 años de edad ha resultado herida muy grave este miércoles tras sufrir una caída de unos 30 metros en el monte Anboto, en el término municipal de Atxondo (Bizkaia). Tras entrar en parada cardiorrespiratoria y practicarle los sanitarios maniobras de reanimación cardio-pulmonar, ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de las cuatro y media de esta tarde se ha recibido una llamada en el Centro de Emergencias SOS Deiak 112 informando de que una persona estaba pidiendo auxilio. Los comunicantes han conseguido observar con unos prismáticos la escena y han visualizado a un chico haciendo señas y gritando ayuda, y a una mujer en el suelo junto a él.
Al lugar se han desplazado recursos sanitarios, de la Ertzaintza, Bomberos y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.) de la Ertzaintza, concretamente a la cara norte del Anboto, donde han localizado a una mujer que, tras una caída de unos 30 metros, había entrado en parada cardiorrespiratoria.
Inmediatamente, los rescatadores de U.V.R. que han llegado hasta la víctima, una mujer de 18 años, han procedido a practicar la reanimación cardio-pulmonar.
El helicóptero de la Ertzaintza ha dejado a los rescatadores atendiendo a la víctima y ha acudido a recoger a un tercer rescatador y a una sanitaria que han llevado hasta el lugar y, finalmente, han conseguido trasladar a la víctima al municipio de Arrazola, donde el helicóptero de Osakidetza, tras estabilizarla, la ha evacuado al Hospital de Cruces.