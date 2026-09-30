Heridas dos personas al chocar sendos turismos en la BI-636, en Balmaseda (Bizkaia)

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos este miércoles al chocar de forma frontolateral los turismos en los que viajaban por la carretera BI-636, a la altura del municipio vizcaíno de Balmaseda. Uno de los heridos ha tenido que ser rescatado por los bomberos al haber quedado atrapado dentro de su vehículo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el accidente ha ocurrido a la una de la tarde y como consecuencia de este, uno de los heridos ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital de Basurto y el otro al hospital de Cruces.

Los vehículos accidentados han quedado obstaculizando la vía, por lo que se han generado retenciones y se ha regulado el paso por la zona hasta que a las tres de la tarde al vía ha quedado libre.