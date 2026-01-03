Heridas dos personas tras salirse de la calzada un vehículo en la Avanzada a la altura de Erandio (Bizkaia)

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una salida de calzada de un vehículo a la altura de Erandio (Bizkaia) en la BI-637, la Avanzada, sentido Cruces se ha saldado con dos personas heridas. El incidente ha tenido lugar a las 16.00 horas y pasadas las cinco de la tarde están trabajando en la retirada del vehículo, sin que se registren incidencias al tránsito en ese punto.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el vehículo se ha salido de la calzada a las 16.00 horas de este sábado mientras circulaba en la Avanzada a la altura de Erandio, en sentido Cruces. Como resultado de ello dos personas han resultado heridas.

Por el momento la grúa trabaja en la zona para retirar el vehículo siniestrado, sin producirse retenciones.

Además, en la AP-8, en el peaje de Biriatou sentido Francia, se registran siete kilómetros de retenciones por afluencia de vehículos en dirección al país vecino.