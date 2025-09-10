Herido un baserritarra en Berriz al volcar su tractor

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un baserritarra de 71 años de edad ha resultado herido tras volcar el tractor que conducía en la localidad vizcaína de Berriz. Tras ser rescatado por el helicóptero de la Ertzaintza, ha sido trasladado al hospital de Cruces para ser atendido de las lesiones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, hacia las diez y media de la mañana de este miércoles, una llamada realizada a SOS Deiak-112 ha alertado de que el conductor de un tractor en una zona rural del barrio Sarria de Berriz había sufrido un accidente.

Hasta el lugar se han desplazado recursos de bomberos y Osakidetza, que han asistido a la víctima, de 71 años de edad. Debido a lo escarpado del terreno, se ha movilizado un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña que, finalmente, ha trasladado al herido hasta el hospital de Cruces.