Herido el conductor de una furgoneta tras salirse de la calzada y chocar con la bionda en Asparrena

Archivo - La Ertzaintza atiende un accidente de tráfico - ERTZAINTZA - Archivo

VITORIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido este jueves en Asparrena (Álava) al salirse de la calzada el vehículo que conducía y chocar con el guardarraíl.

Según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha registrado a las 8.45 horas en la A-1, a su paso por la localidad alavesa.

Una furgoneta que circulaba por la vía se ha salido de la calzada y ha chocado con la bionda. El conductor ha resultado herido y evacuado al hospital.