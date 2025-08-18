Herido en Sondika (Bizkaia) al salirse de la calzada el vehículo que conducía

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este lunes en el corredor del Txorierri, a su paso por Sondika (Bizkaia), al salirse de la calzada el coche que conducía, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

El siniestro se ha producido a las 12.04 horas, cuando el vehículo circulaba por la N-637, sentido Cruces, se ha salido de la calzada. El impacto le ha causado heridas de las que ha sido asistido en el lugar de los hechos.

A causa del accidente, se han registrado retenciones en el lugar que han alcanzado los 2 kilómetros. Todavía a las 14.00 horas se mantenían las colas de vehículos.