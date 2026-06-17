Hernández (Sumar) cree "enormemente irresponsable" la "utilización que hace el lehendakari" del conflicto en sanidad

Archivo - El diputado de Sumar del Parlamento vasco, Jon Hernández - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, ha considerado "enormemente irresponsable" la "utilización que está haciendo" el Lehendakari, Imanol Pradales, del conflicto en la sanidad con el Estatuto marco del personal sanitario y le ha instado a ser "honesto" y aclarar si acepta las reivindicaciones del colectivo que son competencia del Gobierno vasco.

En declaraciones a los medios a la entrada del Parlamento vasco en Vitoria-Gasteiz, Hernández ha respondido de esta forma al lehendakari, que este pasado miércoles pidió a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retire el anteproyecto del Estatuto marco que regula las condiciones laborales de los empleados de la sanidad pública del personal médico aprobado en Consejo de Ministros y, si no es capaz de solucionar el conflicto, que cumple su quinta semana de huelga de los facultativos en rechazo a esta medida, que "se eche a un lado".

Hernández ha defendido que la reforma, que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios del sector, es "enormemente positiva para la sanidad pública y para las condiciones laborales de todo el personal sanitario, del conjunto de la sanidad pública", por lo que ha afirmado que proponer la retirada del Estatuto marco es "dar un paso atrás en la mejora de las condiciones laborales de todo el personal sanitario de la sanidad pública".

En ese sentido, ha dicho que es "enormemente irresponsable la utilización que está haciendo el lehendakari de este conflicto, un cionflicto con el Sindicato Médico", que "no debe resolverse retirando una reforma del Estatuto marco acordada previamente con los sindicatos de la sanidad pública".

Tras defender "el texto íntegro" acordado por el Ministerio de Sanidad con "la mayoría sindical, con el conjunto de sindicatos de la sanidad pública", ha mostrado su desacuerdo con la reivindicación de un estatuto propio de los médicos por consdierar que "rompe la unidad del sistema público sanitario".

Hernández ha emplazado al lehendakari a que sea "honesto" y "si considera realmente que el conflicto lo provoca el Ministerio sacando adelante una reforma del Estatuto marco de la sanidad pública por no acceder a extraer de él un estatuto propio para los médicos, que aclare si él y si el Gobierno vasco están de acuerdo con que haya un estatuto propio de los médicos".

También ha pedido a Pradales que "aclare si aquellas modificaciones y reivindicaciones que plantean los médicos y el Sindicato Médico que son competencia de la comunidad autónoma, el Gobierno Vasco está de acuerdo con ellas y va a acceder a ellas, porque es algo que tampoco ha aclarado".

El parlamentario de Sumar ha destacado que el Ministerio de Sanidad "ha accedido a la mayoría de las reivindicaciones de los médicos y las ha incluido en esa reforma del Estatuto Marco", pero ha dicho que se desconoce "si las reivindicaciones que son competencia de la comunidad autónoma el Gobierno Vasco está dispuesto a acceder a ellas".

PAU

Por otro lado, también ha pedido al Gobierno Vasco "que se aclare cuanto antes" lo sucedido con las pruebas de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la EHU, que la que estudiantes de Bachillerato de varios centros concertados han sido calificados con un cero o con una nota muy baja, por lo que no han aprobado el examen, "precisamente para evitar algo que reivindicaba ayer la la vicelehendakari Maria Ubarretxena, para que no se utilice políticamente el tema del euskera".

"Está claro que algo ha fallado y, aunque es pronto para sacar conclusiones, creemos que el Departamento de Educación tiene una responsabilidad", ha advertido.

Según ha dicho, "si la prueba de acceso está debidamente corregida y los estándares de exigencia son los adecuados", el Departamento de Educación "tendrá que hacer una reflexión" porque "es una obligación del Departamento de Educación garantizar que todo el alumnado de bachiller de la comunidad autónoma tenga las capacidades adecuadas para enfrentarse a una prueba como la PAU, en este caso en los exámenes de euskera".