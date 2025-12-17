Las hipotecas sobre viviendas en Euskadi crecen un 2,2% en octubre respecto al mismo mes de 2024, con 2.325 operaciones

Archivo - Edificio en Sestao - AYUNTAMIENTO DE SESTAO - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el País Vasco ha aumentado un 2,2% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 0,58% a nivel estatal, hasta sumar un total de 2.325 operaciones, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En todo caso, las operaciones hipotecarias en Euskadi se ralentizan, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, septiembre.

En Euskadi se prestaron 395,9 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 9,7% más del capital prestado que hace un año. En comparación con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 11,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.855 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 538,22 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 2.811 sobre urbanas.

De las 2.811 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en País Vasco, 2.325 fueron sobre viviendas; 20 en solares y 466 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 83 y en 41 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 358 hipotecas con cambios en sus condiciones, 234 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.418 préstamos sobre fincas en País Vasco. De ellas 1.823 correspondieron a viviendas, 45 a fincas rústicas, 536 a urbanas y 14 sobre solares.

Por Territorios, de las 2.325 hipotecas constituidas sobre viviendas, 1.223 operaciones se hicieron en Bizkaia; 680 en Gipuzkoa y 422 en Álava. En cuanto a las 1.823 hipotecas canceladas sobre viviendas, en Bizkaia se formalizaron 962; en Gipuzkoa 585 y en Álava 296.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+16,08%), Castilla La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla - La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.