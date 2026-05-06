El historiador Gutmaro Gómez Bravo presenta este jueves en Bilbao "Cómo terminó la guerra civil española"

El historiador Gutmaro Gómez Bravo - CORTESÍA DEL AUTOR

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El historiador Gutmaro Gómez Bravo (Madrid, 1975) presenta este jueves, en la librería Cámara de Bilbao (19.00 horas), su libro "Cómo terminó la guerra civil española" (Crítica), estudio donde reconstruye el final de la contienda bélica hispana a partir del análisis de documentación inédita procedente de los principales archivos españoles e internacionales.

Según han explicado desde la editorial, el libro revela por primera vez "cómo la 'Victoria' se preparó entre la ocupación de Barcelona y la rendición de Madrid" y que, aunque la victoria franquista se decidió en el frente, "la caída final de la II República fue resultado de una estrategia dirigida desde el Cuartel General de Franco, donde el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) controló la propaganda, la diplomacia y la descomposición del enemigo desde dentro".

Frente el relato tradicional de traiciones y caos, Gómez Bravo "reconstruye esta decisiva y hasta ahora desconocida operación de inteligencia planificada hasta el último detalle", de la mano de un relato donde el historiador "replantea por completo los últimos meses del conflicto y ofrece una nueva interpretación del nacimiento de la dictadura franquista".

Según afirma el propio autor en la introducción del volumen, "este libro reconstruye la historia del final de la guerra civil a través de una operación de inteligencia militar y la mayor parte de la documentación utilizada nunca ha estado accesible a la investigación".

De esta forma, prosigue, "las páginas navegan por un mar de espejos para reflejar lo que se mueve entre las sombras, en un proceso que arranca, de forma convencional, con el final de la batalla del Ebro y se acelera con la ofensiva de Cataluña, pero que, por encima de todo, es el resultado de una amplia operación de inteligencia militar, muy próxima ya a las de la Segunda Guerra Mundial".

Tal y como sostiene el historiador, esta operación de inteligencia militar, junto con otras cuestiones sobre la propia naturaleza de la guerra, ha propiciado una importante relectura en las últimas décadas y, a su entender, "la cuestión ya no pasa por alargar el conflicto español hasta que estalle la guerra en Europa, sino, cómo, de qué forma, rendirse".

NI ARMISTICIO NI AMNISTÍA

De hecho, recuerda el historiador, en esos últimos momentos, "la República desaparece del escenario exterior, liquidada, lenta y ordenadamente, por un Cuartel General, el de Burgos, transformado en el único gobierno español reconocido internacionalmente".

Desde su perspectiva "no hubo armisticio ni amnistía y ninguna de las condiciones o promesas para lograr la rendición se cumplieron mientras 'en el día de hoy', como encabezaba el último parte oficial de guerra, la cifra de prisioneros de guerra superaba ya el medio millón, con el bando republicano "cautivo y desarmado", como estaba acordado y planificado".

Tal y como sostiene el historiador, "para la inmensa mayoría de la población, aquella pesadilla podría haber terminado mucho antes y de otro modo pero el 1 de abril de 1939 la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido".

El estudio trata de explicar a través de una narración continua, el final de una guerra y el nacimiento de una dictadura e incluye referencias clave a los informes del agregado militar francés y del estadounidense, quienes, "a sus respectivos jefes de misión, ofrecen una imagen del final de la guerra muy distinta a las versiones que se han prolongado hasta nuestros días: la de los vencidos, dividida y en pugna por este duro y enfrentado final, y la franquista" asegura.

El libro refleja que "el núcleo" del relato nacional del final de la guerra, el del 'golpe preventivo', "creado por el servicio de información, fue gestado y difundido en aquel preciso momento y ese canon del final de la guerra hasta nuestros días y luego la radio fusionó en el imaginario colectivo ambos relatos: el de una negociación ficticia que marcaría para siempre a los vencidos; y el de la Victoria y 'las concesiones de Franco', construido previamente".

Según señala Gómez Bravo, ambos relatos "han sobrevivido hasta hoy, gracias también, a la resistencia por entender el final de la guerra desde cualquier otro prisma que no sea el ideológico" de forma que "seguimos en una historia de vencedores y vencidos, de héroes y villanos, de ingenuos y clarividentes".

Para el historiador madrileño, es "una historia, en definitiva, de buenos y malos; de traidores" para unos y "mártires" para otros" en el que "muchos de los actores del final de la guerra siguen siendo unos totales desconocidos".

En palabras de Gómez Bravo, "ni siquiera los que ganaron la guerra pudieron nunca contar este final" ya que "solo unos pocos elegidos escribieron la versión autorizada: ganar la guerra y asegurar la victoria".

En ese punto, concluye, la operación de inteligencia militar que analiza el estudio, "que absorbió e hizo desaparecer el mundo republicano había concluido, pero el aparato que la había llevado a cabo, no", puesto que "su fase final llevó a la rendición, al cese de las hostilidades, pero también al castigo masivo de la población civil y el 1 de abril de 1939, la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido".

BIOGRAFÍA

Gómez Bravo es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y ha publicado artículos y libros sobre la guerra, la dictadura, la deportación a los campos de concentración y la transición a la democracia.

Director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, en Crítica ha publicado 'Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar' (2025). Es profesor del Máster interuniversitario de Historia donde imparte la asignatura "Dictaduras y memorias del siglo XX".