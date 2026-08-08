Los hogares con una sola persona en Euskadi aumentan un 12,43% en los últimos cinco años

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BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha incrementado en los últimos cinco años un 12,43% el número de hogares en los que reside una sola persona, mientras que los conformados por dos personas han aumentado un 4,71%. Por contra, se han reducido un 3,4% los que cuentan con tres resientes y un 1,3% los integrados por cuatro o más personas.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha del pasado 1 de julio, había en la Comunidad Autónoma Vasca 962.900 hogares, lo que supone un 4,22% más que en julio de 2021.

Los hogares formados por una sola persona concentran el mayor peso de este incremento. En concreto, su cifra se eleva a 307.591 (el 31,1% el total de hogares), un dato superior en un 12,43% a la de cinco años antes.

Otros 299.083 hogares cuentan con dos residentes (el 31% del total), una tipología que ha crecido un 4,71% desde el mes de julio de 2021.

En 173.432 (el 18% de los hogares) viven tres personas, con un descenso de un 3,4% en este periodo. También han disminuido los hogares con cuatro o más residentes, que suponen 182.794 (el 18,98% del total) y caen un 1,3%.