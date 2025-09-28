Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao tras agredir gravemente a una persona en una discoteca

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de lesiones tras agredir a una persona en una discoteca y ocasionarle un traumatismo craneoencefálico grave hacia las 3.30 horas de la madrugada de este domingo. La víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La agresión se ha producido alrededor de las tres y media de la madrugada en una discoteca ubicada de Bilbao. Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar vieron a la víctima tendida en el suelo con un fuerte traumatismo y una herida abierta en la cabeza, mientras estaba siendo atendida por personal sanitario. Una ambulancia medicalizada ha trasladado al herido a un centro hospitalario.

Además de la persona trasladada al hospital, otro joven ha sufrido un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto, y ha sido atendido también en el hospital.

Posteriormente se ha podido identificar al presunto autor, que fue detenido poco después en Bilbao y trasladado a dependencias policiales por un delito de lesiones. El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.