Un hombre desnudo agrede a los policías que trataron de identificarlo por molestar a los viandantes en Vitoria

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por arremeter y lesionar a los agentes que trataron de identificarlo tras localizarlo desnudo y molestando a los viandantes en la calle.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.15 horas de este pasado martes, cuando una llamada a la Central de Coordinación Policial solicitó presencia en el exterior de un establecimiento, ya que un varón se estaba desnudando en plena vía pública y estaba molestando a los viandantes.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron a un hombre totalmente desnudo que, al percatarse de su presencia, comenzó a vestirse, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes solicitaron a esta persona que se identificara, momento en el que el hombre arremetió contra los policías, que resultaron lesionados, por lo que fue finalmente detenido por atentado a agentes de la autoridad.