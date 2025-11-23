Homenajean en Beasain (Gipuzkoa) a Ana Isabel Arostegui y Javier Mijangos, agentes asesinados por ETA hace 24 años

SAN SEBASTIÁN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este domingo un acto de homenaje en Beasain (Gipuzkoa) a los agentes Ana Isabel Arostegui Legarreta y Javier Mijangos Martínez de Bujo, que fueron asesinados por ETA hace 24 años en la localidad.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, al evento han asistido la directora y el jefe de la Ertzaintza, Victoria Landa y Josu Bujanda, junto con el jefe de División de Protección Ciudadana y otros mandos, compañeros y compañeras ertzainas.

El homenaje se ha celebrado en la rotonda de Beasain donde se produjo el atentado, en el que se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio junto al monolito erigido en su memoria. Los dos agentes fallecieron el 23 de noviembre de 2001 tras ser tiroteados por un comando de ETA mientras estaban regulando el tráfico en una rotonda de Beasain.

Este acto de memoria también se ha llevado a cabo en todas las unidades y centros policiales de la Ertzaintza, en los que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de ambos agentes asesinados.

Entre 1985 y 2001, ETA asesinó a 15 agentes de la Ertzaintza: Carlos Díaz Arcocha (1985); Genaro García de Andoain Larrinaga (1986); Juan José Pacheco Cano (1988); Luis Hortelano García (1989); Alfonso Mentxaka Lejona (1991); Joseba Goikoetxea Asla (1993); José Luis González Villanueva (1995); Iñaki Mendiluze Etxeberria (1995); Ramón Doral Trabadelo (1996); y José María Aguirre Larraona (1997).