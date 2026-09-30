Hondarribia llevará a Pleno la propuesta de interponer una querella penal contra Higertoki y Zaldunborda Berri

Ayuntamiento de Hondarribia - AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

SAN SEBASTIÁN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hondarribia llevará este miércoles al Pleno ordinario la propuesta de autorizar la interposición de una querella penal contra Higertoki, S.L.U. y Zaldunborda berri, S.L.U., así como contra las personas que pudieran resultar responsables, en relación con la documentación aportada en el procedimiento judicial mediante el que ambas sociedades reclaman 13.795.026 euros al Consistorio y a la sociedad pública municipal, ya disuelta, Hondarribia Lantzen.

La reclamación tiene su origen en un contrato de compraventa suscrito en octubre de 2017, relativo a una finca que las sociedades "sitúan en el origen de sus pretensiones económicas", han recordado desde el Ayuntamiento.

Las empresas sostienen que se produjo un incumplimiento de determinadas obligaciones derivadas del contrato y reclaman esa cantidad en concepto de supuestos perjuicios y gastos. Ante la cuantía de la reclamación y con el objetivo de comprobar la documentación aportada y "verificar la realidad y justificación de las cantidades reclamadas", el Ayuntamiento encargó trabajos de auditoría, análisis pericial y asesoramiento jurídico especializado.

Tras auditar la documentación presentada para exigir esa suma, los servicios jurídicos han detectado que "casi el 92% de los gastos reclamados proceden de facturas internas entre sociedades cruzadas y vinculadas que presentan graves incoherencias".

Tal y como han detallado, se trata de "facturas con fechas e importes que no coinciden con las facturas originales de las contratas en las que supuestamente se basan, gastos relacionados con la consecución de terrenos pese a que, según la documentación analizada, esos suelos ya habían sido previamente adjudicados y adquiridos".

También hay "certificados elaborados años después de determinados pagos, utilizados para respaldar facturas cuya existencia o justificación en el momento del desembolso es objeto de controversia y diferencias entre determinados cobros y pagos declarados y los movimientos bancarios analizados".

IRREGULARIDADES

El Consistorio considera que, "ante una reclamación de esta magnitud y las irregularidades detectadas en la documentación aportada", tiene la obligación de "utilizar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para defender el patrimonio municipal y el dinero público de los hondarribiarras".

"Estamos hablando de casi 14 millones de euros de dinero público. Han presentado una reclamación contra el Ayuntamiento y nuestra obligación es defendernos y defender los intereses de los hondarribiarras. Por eso hemos realizado auditorías y análisis exhaustivos de toda la documentación. Hemos encontrado anomalías muy graves y tenemos documentación y elementos que deben ser puestos en conocimiento de la Justicia", han aseverado.

El Ayuntamiento insiste en que "la prioridad es proteger el dinero público y garantizar que cualquier reclamación económica contra la Administración esté sustentada en documentación veraz, acreditada y jurídicamente válida".

Por ello, el Gobierno municipal ha solicitado al conjunto de los grupos políticos de la Corporación que respalden la interposición de la querella, al considerar que la medida "persigue la defensa de los recursos públicos y, en consecuencia, de los intereses de la ciudadanía hondarribiarra".