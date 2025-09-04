El horario de invierno de los servicios de ferrocarril y metro de Euskotren entra en vigor el lunes

Archivo - Estacion del tranvía de Bolueta - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El horario de invierno del servicio de ferrocarril y metro de la sociedad pública Euskotren, dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, entrará en vigor el lunes.

Tras la finalización del período vacacional de verano y la progresiva vuelta a la actividad ordinaria, el lunes entrará en vigor el horario de invierno en todas las líneas de ferrocarril y metro (L3 en Bilbao) de Euskotren.

El objetivo del cambio es "adaptar los horarios y frecuencias a las necesidades de desplazamiento existentes por motivos principalmente educativos o de trabajo", han señalado desde Euskotren en un comunicado.

Las líneas gestionadas por Euskotren son la E1 Amara/Donostia-Matiko/Bilbao, E2 Hendaia-Lasarte Oria, E3 Kukullaga/Etxebarri-Lezama, L3 Metro en Bilbao: Kukullaga/Etxebarri-Matiko/Bilbao, E4 Matiko/Bilbao-Bermeo y la lanzadera Sondika-Lutxana.

Euskotren ha recomendado a las personas que vayan a desplazarse en tren o metro que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web 'www.euskotren.eus'. También pueden informarse en el teléfono 944 333 333 y en las estaciones servidas por personal de Euskotren.