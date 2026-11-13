El Hospital de Cruces educa a pacientes de diabetes tipo 1 en el uso de dispositivos de administración de insulina

Instrucción a pacientes de diabetes tipo 1 - OSAKIDETZA

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un programa de educación terapéutica de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), enseña a pacientes de diabetes tipo 1 que inician el tratamiento a usar los sistemas automatizados de administración de insulina. Se trata de una tecnología que combina una bomba de insulina, un sensor de glucosa y un algoritmo capaz de ajustar automáticamente la administración de insulina para mejorar el control de la enfermedad.

Según ha informado Osakidetza, este programa acompaña a las personas con diabetes desde las semanas previas al inicio del tratamiento hasta completar el primer año de seguimiento, con el objetivo de facilitar una incorporación segura y eficaz de estas herramientas a su vida diaria. Cerca de 150 personas utilizan estos dispositivos bajo seguimiento de la unidad y alrededor de 45 pacientes se incorporaron al programa durante el último año.

Esta unidad está formada por cuatro enfermeras educadoras y tres especialistas en Endocrinología que desarrollan de forma conjunta las actividades de formación y seguimiento de las personas incluidas en el programa. Además, desarrolla programas estructurados de educación terapéutica para personas con diabetes de nuevo diagnóstico, usuarios y usuarias de sistemas de monitorización continua de glucosa, pacientes en transición desde Pediatría y personas que inician el uso de sistemas automatizados de administración de insulina.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes este sábado, la iniciativa pone el foco en la importancia de la educación terapéutica y de la participación activa de las personas en el manejo de la diabetes, especialmente en aquellos casos que requieren tratamientos tecnológicos avanzados como los sistemas automatizados de administración de insulina.

DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por un nivel de glucosa en sangre (glucemia) superior al normal, lo que, con el tiempo, puede provocar complicaciones que dañan diferentes órganos y reducen la calidad de vida. En Euskadi afecta al 7,78% de la población y cada año se detectan cerca de 13.000 nuevos casos, principalmente de diabetes tipo 2, que aparece cada vez a edades más tempranas, ha señalado Osakidetza.

El programa establece un itinerario formativo y asistencial que acompaña a las personas con diabetes desde las semanas previas al inicio del tratamiento y durante sus primeros doce meses de utilización.

La formación comienza antes de la implantación del sistema mediante sesiones educativas impartidas por profesionales de enfermería especializadas en diabetes, en las que se abordan aspectos relacionados con el funcionamiento de los dispositivos, la interpretación de los datos generados por los sensores de glucosa, la prevención y manejo de posibles incidencias y el uso de las herramientas digitales asociadas al tratamiento.

Posteriormente, las personas participantes realizan sesiones prácticas para aprender la colocación y configuración de los dispositivos y adquirir confianza en el uso de esta tecnología en su vida diaria.

Una vez iniciada la terapia, el programa incluye un seguimiento estructurado durante un año, con consultas periódicas de enfermería y endocrinología en las que se revisa la utilización de los dispositivos, se resuelven dudas, se evalúa la adaptación al tratamiento y se realizan los ajustes necesarios para optimizar los resultados.

Además del seguimiento clínico, se incorporan herramientas de evaluación que permiten valorar los conocimientos adquiridos, la calidad de vida y diferentes indicadores relacionados con el control de la diabetes.

Según ha señalado Osakidetza, la actividad desarrollada por la unidad ha obtenido recientemente una acreditación de calidad que reconoce el programa de educación terapéutica dirigido a personas con diabetes que inician tratamiento con sistemas automatizados de administración de insulina.