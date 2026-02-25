El Hospital Donostia realiza alrededor de 60 implantes cocleares al año y alcanza las 1.000 intervenciones desde 1991

Implante coclear - OSAKIDETZA

El Hospital Universitario Donostia ha llegado a un millar de intervenciones desde que en 1991 se practicará el primer implante coclear y ha crecido exponencialmente hasta situarse en los 60 implantes anuales. Inicialmente se realizaban 5 o 10 implantes al año, pero este número ha ido creciendo progresivamente.

Desde el Departamemto de Salud del Gobierno Vasco han señalado que un equipo multidisciplinar y altamente especializado compuesto por otorrinolaringólogos, audiólogos y rehabilitadores ha alcanzado "este hito" que sitúa al Hospital Universitario y a Osakidetza como "referentes" en este tipo de implantes, "ocupando un lugar destacado en el panorama estatal e internacional".

El Hospital Universitario Donostia es el centro de referencia para Euskadi y La Rioja para la colocación y seguimiento de este implante atendiendo a una población de en torno a tres millones de habitantes.

El implante coclear es un dispositivo auditivo de alta eficacia que constituye un "sistema seguro" para los pacientes. Se compone de dos partes, una interna que debe ser implantada por medio de un procedimiento quirúrgico, y una externa, que se pone o se quita por parte del paciente con la facilidad de un audífono.

Esta intervención está dirigida fundamentalmente a pacientes con hipoacusia neurosensorial, que afecte al oído interno y que sea severa o profunda. Si la pérdida es de nacimiento o alrededor del nacimiento, antes de que el niño adquiera el lenguaje oral, se implanta de forma precoz, idealmente antes de los dos años.

Si la pérdida es en adultos que han adquirido el lenguaje oral, "el factor tiempo es importante pero no crítico". La cirugía se realiza mediante anestesia general y visión microscópica por otorrinolaringólogos especialistas en este tema, que requiere "un alto nivel de especialización tanto para el correcto diagnóstico como para el seguimiento", han apuntado.

A través de una incisión detrás del pabellón auditivo se localizan las estructuras del oído interno por donde debe entrar la guía de electrodos y se coloca el implante. Generalmente el paciente se va a su domicilio tras un día de ingreso hospitalario.

La peculiaridad de estos pacientes es que nunca son dados de alta, lo que significa que son pacientes acumulativos. Actualmente el seguimiento se realiza aproximadamente a más de 1000 pacientes.

Desde Salud han señalado que el implante coclear constituye "una tecnología que está en constante avance". Los más prometedores apuntan a partes externas cada vez más pequeñas, con baterías que duran más tiempo y con conexión por bluetooh y la posibilidad de realizar activaciones o revisiones remotas para que el paciente no tenga que acudir al hospital para cada revisión.