El Hospital San Juan de Dios de Santurtzi inicia una campaña de donaciones para reformar Cuidados Paliativos

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Santurtzi ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para apoyar el proyecto 'Humanizando la Unidad de Cuidados Paliativos', que tiene como objetivo la renovación de parte de las infraestructuras para avanzar en la creación de "un ambiente más humanizado".

Según ha explicado el centro sanitario, este dispositivo asistencial, dotado con un total de 24 camas específicas en el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, constituye la Unidad de Cuidados Paliativos de las Organizaciones Sanitarias Integradas Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Barakaldo-Sestao (incluido el Hospital San Eloy).

El Hospital San Juan de Dios ha animado a empresas, entidades sociales, colectivos y ciudadanos a colaborar mediante donaciones para llevar a cabo "actuaciones que redunden en un acogimiento más humanizado" en esta unidad.

Sus responsables han destacado que la atención paliativa "no ha dejado de crecer" en el hospital desde la creación de la Unidad en 1993.

Esta unidad establece "una ruta asistencial específica" con el objetivo de asegurar "una atención integrada a los pacientes adultos que precisan cuidados paliativos, promoviendo la autonomía del paciente, con aspectos como la participación en la toma de decisiones, la información y asesoramiento en la realización del documento de voluntades anticipadas y la elaboración de un plan de cuidados para pacientes al final de la vida".

USO INTENSIVO DE ESPACIOS

"Es un lugar de encuentro, de vida y de despedidas, en el que conviven diariamente pacientes, familias y profesionales, haciendo un uso intensivo de los espacios", han señalado desde el hospital, que ha explicado que "la adecuación de las infraestructuras para un acogimiento más humanizado es algo demandado por las personas usuarias y un aspecto altamente recomendable desde el punto de vista asistencial".

Con esta campaña, el centro hospitalario de Santurtzi pretende "consolidar su compromiso con la atención integral, más allá del tratamiento estrictamente médico, incorporando dimensiones de escucha, acompañamiento, confort y humanización".