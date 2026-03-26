Los hospitales vascos contabilizaron en 2024 un total de 255.417 hospitalizaciones, un 2,7% más que el año anterior

Archivo - Hospital Osakidetza Eibar Gipuzkoa - Ion Alcoba - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Euskadi contabilizaron un total de 255.417 hospitalizaciones en 2024, un 2,7% más que el año anterior, lo que supone el 5,1% de las del conjunto del Estado,m al igual que en 2023 y 2022, según datos hechos públicos este jueves por el Eustat.

Estas cifras recogen las hospitalizaciones de los hospitales de agudos, que concentraron el 94,7% del total, los hospitales de media y larga estancia (4,3%) y los psiquiátricos (1%).

Tal y como señala el análisis del Instituto Vasco de Estadística, el 84,3% de las atenciones se realizaron en hospitales públicos, 11,5 puntos porcentuales más que a nivel estatal (72,8%), situándose por delante de comunidades autónomas como Cataluña (52,3%), la Comunidad de Madrid (67%), Andalucía (73,6%), la Comunitat Valenciana (78,6%) y Galicia o el Principado de Asturias (81,1% en ambos casos).

El 51% de las personas hospitalizadas fueron hombres y el 49% mujeres, mientras que a nivel estatal el porcentaje de mujeres (51,2%) superó al de los hombres (48,8%). De no considerar los episodios por embarazo, parto y puerperio, el porcentaje de mujeres bajaría al 46% en Euskadi (47,4% en España).

En cuanto a la edad, el 53,7% de las personas hospitalizadas en los hospitales vascos tenía 65 y más años, 5,1 puntos porcentuales más que en España (48,6%). El mayor volumen de hospitalizaciones correspondió a los grupos de edad de 75 a 84 años (20,1%) y de 65 a 74 años (18,3%), al igual que en España (18,1% y 16,9%, respectivamente).

CAUSAS MÁS FRECUENTES

En Euskadi, las enfermedades del aparato digestivo y del aparato respiratorio (ambas con el 12,9%), seguidas de las del aparato circulatorio (12,6%), fueron las tres principales causas de hospitalización en 2024, representando el 38,4% del total de las hospitalizaciones (en el caso de España representan el 37,2%).

Las del sistema respiratorio fueron las que más aumentaron con relación al año anterior (7,6%), lo que las situó por delante de las del sistema circulatorio y al mismo nivel que las enfermedades del sistema digestivo. En España, las enfermedades respiratorias también aumentaron (7,4%), desplazando, igualmente, a las circulatorias a una tercera posición.

En las mujeres, por primera vez, las hospitalizaciones por enfermedades del sistema respiratorio (12,6%) y las del sistema digestivo (11,4%) superaron al grupo de embarazo, parto y puerperio (11,2%), que hasta ahora ostentaba la primera posición. En España, sin embargo, este último grupo siguió siendo el más frecuente (14,1%).

En los hombres, las enfermedades circulatorias (14,4%) y las digestivas (14,3%) cobraron mayor protagonismo, con porcentajes similares a los del Estado (14,2% y 14,4%, respectivamente).

El total de días que permanecieron las personas ingresadas en los hospitales vascos ascendió a un total de 2.013.849, lo que supone un aumento del 1,2% respecto a 2023. La estancia media, por su parte, registró una ligera reducción (de 8 a 7,9 días), coincidiendo con la del Estado y siendo más elevada en los hombres (8,4 días) que en las mujeres (7,3 días).

El grupo de los trastornos mentales y de comportamiento se distingue del resto de los grupos de enfermedades debido a la duración prolongada de la estancia hospitalaria de algunas patologías (esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes). Solo este grupo supuso el 29% del total de estancias, alcanzando el promedio de días de estancia los 78,3.

En cuanto al resto de los grupos de enfermedades, los que acumularon el mayor número de días de estancia fueron las relacionadas con el aparato circulatorio (11,7%), con una estancia media de 7,3 días, y las relacionadas con el aparato respiratorio (9,4%) y con el aparato digestivo (7,9%), con estancias medias de 5,8 y 4,8 días, respectivamente.