Las huelgas secundadas en Euskadi en la última década suman 473.000 participantes con 1,68 millones de jornadas perdidas

Archivo - Jornada de huelga en el Metal de Bizkaia (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi suma en la última década 2.523 huelgas, con 472.777 participantes y 1,68 millones de jornadas no trabajadas. Esto supone que entre los años 2016 y 2025 se han dado en el País Vasco una media de unas 250 huelgas anuales, con 47.000 participantes y 168.000 jornadas perdidas, según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales.

En los últimos diez años destaca sobremanera por su conflictividad el 2022, ejercicio que contabilizó el mayor número de huelgas (342), de participantes en las mismas (106.998) y de jornadas perdidas (384.459). Así, ese año la Comunidad autónoma vasca acogió la mitad de todas las huelgas del Estado (679).

El motivo principal de aquellos paros fue la exigencia de subidas salariales vinculadas al IPC para no perder poder adquisitivo ante la creciente inflación. El Metal de Bizkaia fue el conflicto laboral más masivo del año, afectando a cerca de 52.000 trabajadores del sector. Se convocaron múltiples jornadas de huelga (en junio, julio, noviembre y diciembre) que paralizaron la producción de cientos de empresas industriales y provocaron multitudinarias manifestaciones.

Mercedes-Benz Vitoria, la planta más grande de Euskadi (con unos 5.000 empleados directos) vivió jornadas de huelga históricas en verano de 2022 durante la negociación de su convenio colectivo, paralizando por completo la producción de furgonetas.

Unos meses antes, en marzo, el sector del transporte secundó paros masivos en protesta por el encarecimiento desorbitado de los combustibles. Bizkaibus también sufrió jornadas de huelga de 24 horas a lo largo de todo el año, al igual que residencias de mayores de Bizkaia y Gipuzkoa.

AÑO 2025

En lo que respecta al pasado año, se registraron en el País Vasco un total de 208 huelgas laborales (un tercio de las 648 secundadas en el conjunto del Estado), en las que tomaron parte 35.735 personas, siendo 163.857 el número de jornadas no trabajadas. De esta forma, los trabajadores vascos generaron el 23% de las jornadas perdidas por paros en todo el Estado el pasado ejercicio (709.771).

En relación con el ejercicio precedente en el País Vasco, dichas cifras suponen un descenso del 20% en el número de huelgas, un aumento del 21,3% en el número de partícipes y un incremento del 57,4% en el número de jornadas no trabajadas.

Se da la circunstancia de que la mayoría de las personas que tomaron parte en las diferentes convocatorias de huelga el pasado año trabajaban en la administración. En concreto, el 75,7% de todos los partícipes trabajaban en el sector público, representando las jornadas no trabajadas en este sector el 74,7% del total.

Entre los conflictos sectoriales, destacó el de la enseñanza pública no universitaria, que supuso la pérdida de 112.020 jornadas de trabajo en 2025. Por tanto, la mayor conflictividad se desarrolló en el ámbito sectorial, suponiendo estos conflictos el 73,3% de todas las jornadas no trabajadas.

Al igual que en los dos años anteriores, la mayoría de la conflictividad a nivel sectorial en 2025 se concentró en el sector servicios. En concreto, el sector terciario fue responsable en 2025 del 62% de las huelgas, del 86,5% de las personas participantes y del 92,9% de las jornadas no trabajadas.

INDUSTRIA

En los años 2021 y 2022, sin embargo, fue la industria quien acaparó la gran mayoría de las jornadas no trabajadas (80,9% y 79,8% del total, respectivamente), teniendo en este sentido especial incidencia en 2022 el conflicto de la industria siderometalúrgica de Bizkaia.

El informe del CRL precisa que la existencia o no de convocatorias de huelgas de carácter sectorial derivadas de conflictos en los procesos de negociación colectiva tiene una influencia "determinante, tanto en el número de jornadas no trabajadas, como en que estas se concentren en la industria o en el sector servicios, pudiendo explicar estos conflictos sectoriales las variaciones interanuales existentes".