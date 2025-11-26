Archivo - Iberdrola culmina el traslado del transformador eléctrico de Deba (Gipuzkoa) - IBERDROLA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Deba e i-DE, distribuidora de Iberdrola, han finalizado las obras para trasladar el transformador eléctrico ubicado en Gudarien Plaza del municipio guipuzcoano al aparcamiento junto al parque. Esta actuación pone fin a un "problema histórico" que afectaba al suministro eléctrico durante las mareas vivas. De esta manera, se benefician más de 580 usuarios.

Desde Iberdrola han explicado que se trata de un "proyecto estratégico para la seguridad y la calidad del servicio" en el municipio guipuzcoano. El nuevo emplazamiento garantiza la protección frente a inundaciones y "refuerza la fiabilidad de la red eléctrica, haciendo uso de la tecnología más moderna y digitalizada".

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Deba e i-DE. Iberdrola ha asumido íntegramente el coste de la obra. Durante la ejecución de los trabajos, se han adoptado medidas para minimizar el impacto en la movilidad y el transporte público, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

La alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, ha destacado que "este logro refleja la importancia de la cooperación público-privada para mejorar el bienestar de la ciudadanía". "Tras más de tres décadas, finalmente hemos logrado resolver un problema histórico que afectaba al suministro, especialmente durante las mareas vivas", ha señalado.

Por su parte, Iker Urrutia, Jefe de Distribución de Iberdrola en Gipuzkoa, ha destacado que "gracias a la implicación del Ayuntamiento y a la cercanía de i-DE con ésta y otras administraciones, hemos conseguido resolver un problema recurrente y garantizar el mejor servicio a nuestros clientes".

En Gipuzkoa, i-DE gestiona cerca de 8.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión, y más de 400 de líneas de alta y muy alta tensión. Además, cuenta con casi 3.800 centros de transformación en servicio. La compañía mantiene su plan de digitalización de sus redes eléctricas donde ha convertido sus contadores y la infraestructura que los soporta, en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.