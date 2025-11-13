Iberdrola incrementará un 50% sus inversiones en Euskadi en el período 2025-2028, hasta los 1.300 millones de euros

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola incrementará un 50% sus inversiones en Euskadi en el periodo 2025-2028, hasta los 1.300 millones, y el impacto económico total de la compañía en el País Vasco alcanzará los 12.000 millones de euros hasta 2028, incluyendo inversiones, compras, contribución fiscal, salarios a sus trabajadores y dividendos a más 60.000 accionistas vascos, según ha trasladado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, al Lehendakari, Imanol Pradales, en la reunión que han mantenido este jueves.

Según ha informado la compañía en un comunicado, durante el encuentro, Galán ha expuesto los impactos de su nuevo plan estratégico para el País Vasco. En particular, el nuevo plan de Iberdrola incluye un incremento del 50% en las inversiones en Euskadi, principalmente en redes eléctricas, hasta alcanzar los 1.300 millones de euros, con el fin de integrar nueva demanda industrial y residencial y continuar haciendo del País Vasco un referente en digitalización.

Añadiendo las compras a cientos de empresas de Euskadi, la contribución fiscal, los salarios y los dividendos a sus accionistas vascos, el impacto total alcanzará los 12.000 millones de euros hasta el año 2028.

Además, la evolución de la acción de Iberdrola en el último año ha incrementado el valor de los ahorros de los 60.000 accionistas vascos invertidos en acciones de Iberdrola en más de 2.000 millones hasta superar los 7.000 millones, según ha explicado Galán.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola presentó el mayor plan de inversión de su historia, 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028, centrado en negocios regulados en países con rating A y dotados con marcos estables, predecibles y atractivos.

Dichas inversiones, que suponen un incremento del 30% respecto al periodo 2021-2024, irán destinadas principalmente al negocio de Redes (37.000 millones), seguido del de Renovables y Clientes (21.000 millones).

Gracias a este plan, en los próximos cuatro años Iberdrola realizará más de 15.000 nuevas incorporaciones a su plantilla. Con este plan, el Grupo avanzará en la electrificación para alcanzar la autonomía y la seguridad energética, así como la competitividad y el progreso en los territorios donde está presente.