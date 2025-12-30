Ibon Abad cierra con 'El laberinto de Bilbao' la trilogía de novelas de 'fantasía urbana' ambientada en capitales vascas

Ibon Abad - UZANZA EDITORIAL

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ibon Abad publica estos días 'El laberinto de Bilbao' (Uzanza editorial), novela con la que concluye su trilogía literaria de 'fantasía urbana' ambientada en las tres capitales vascas. En este cierre de la saga, el autor adentra al lector en un "Bilbao oscuro donde leyendas urbanas cobran vida en un escenario dominado por Laberynthum, una masa boscosa viviente que amenaza con devorar la ciudad".

En declaraciones a Europa Press, Abad, que además de escritor es bombero de profesión y levantador de piedra, describe este género, que ha bautizado como fantasía urbana, como un modelo literario donde ha querido "dibujar escenarios cercanos para el lector, sin mundos o universos enrevesados".

En dichos escenarios y tramas, las tres protagonizadas por Aiara, una joven invidente, y su amigo Dimitri, un veterano conductor de autobuses, "la acción transcurre en estas ciudades que conocemos y en calles por las que caminamos a menudo o lo hemos hecho alguna vez, pero donde las amenazas y los monstruos son leyendas, estatuas y monumentos conocidos de nuestras ciudades".

Preguntado por si tras cerrar esta trilogía con Aiara y Dimitri planea un cambio de registro o seguirá por esta senda, dada la respuesta de los lectores, Abad ha explicado que su idea inicial era pasarse al thriller o la novela negra, pero que ha comprobado que "es un género que está superpoblado ahora mismo" por lo que seguirá escribiendo, "eso seguro", pero se decantará por "el thriller, la fantasía o incluso la novela romántica si, llegado el caso, me sale la inspiración".

Respecto a si la mitología vasca tradicional le inspira de alguna manera o, por el contrario, sus fuentes de inspiración para estas narraciones son otros elementos literarios, el autor nacido en Bilbao y alavés de adopción considera que "la mitología es una rama que inspira, desde luego" pero que sus historias las han inspirado, sobre todo, "la depresión, la ansiedad y la necesidad de escapar de la realidad" ya que, tal y como reconoce, "he tenido momentos muy bajos que, gracias a la ayuda de otras personas, he aprendido a canalizar a través de la escritura".

Preguntado por si hay elementos comunes a las tres novelas ambientadas sucesivamente en San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao, Ibon Abad, explica a los posibles lectores que "los protagonistas son los mismos en las tres, lo que une la historia, así como también están los enemigos que les han perseguido hasta el final".

En todo caso, puntualiza, "tal vez lo que diferencia a cada novela es el momento vital en el que las escribí: en la primera era un conductor de autobús de Donosti, sonriente y con pelo en la cabeza, y ahora que he acabado el tercer libro trabajo de bombero, vivo en Vitoria y ya no me queda pelo en la cabeza", bromea.

REFLEXIONES SOBRE EL MUNDO ACTUAL

Preguntado por si la novela fantástica urbana le sirve para abordar reflexiones acerca del mundo actual o el recurso a metáforas sobre la sociedad presente, Abad enfatiza que "sin duda" ya que está convencido de que "conceptos como la tiranía, la rebelión, el valor o la hermandad son cosas que trascienden más allá del momento histórico o los acontecimientos que ocurran". "Hace mil años había tiranos, traidores, gente valiente y mundos por explorar, y en mis novelas he buscado eso mismo", concluye.

El argumento de 'El laberinto de Bilbao' sitúa la acción en el Bilbao de 2025, en un momento literario donde "los límites entre las realidades de las capitales vascas y sus caras oscuras se han difuminado" ya que, explican desde la editorial Uzanza que publica la novela, "las criaturas del otro mundo traspasan las fronteras al mundo real, trayendo consigo el caos y el horror".

En ese contexto, "Dimitri, preso de la amnesia, desconoce el paradero de Aiara, secuestrada por la bruja Morowa y "su búsqueda y el destino los conducirá a Obscura, la cara oscura de Bilbao, una ciudad rodeada por Laberynthum, una amenaza que puede acabar con ambos mundos con forma de masa boscosa que devora todo a su paso, desde montañas hasta ciudades, y en cuyo interior cobran vida las leyendas más siniestras de la ciudad".

Dimitri se adentra entre los muros de ese laberinto donde "las brujas, los vampiros y las criaturas que alguna vez se cruzaron en su camino darán caza a Aiara y Dimitri mientras estos tratarán, por última vez, de encontrarse y de escapar entre los infinitos pasillos de ese bosque maldito".

Ibon Abad (Bilbao, 1990) creció en Izarra y sus diferentes trabajos le han permitido conocer y vivir en las tres capitales de Euskadi. Abad, que compagina su afición por la escritura con su actual trabajo como bombero y su pasión por el levantamiento de piedra, debutó en 2021 con la novela, 'El Akelarre de San Sebastián', primera entrega con la que iniciaba una saga que prosiguió con 'Los Juegos de la Sangre de Vitoria' (2023) y que termina ahora con 'El Laberinto de Bilbao' (2025). Este mismo año también ha publicado la novela corta 'El abuelo samurái', un relato sobre el Alzheimer.