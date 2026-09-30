ICO e Instituto de Finanzas acuerdan impulsar la financiación de proyectos estratégicos para el desarrollo de Euskadi

El acuerdo ha sido formalizado por el presidente del ICO, Manuel Illueca, y la directora general del IVF, Amaia del Villar - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) han suscrito un acuerdo marco de colaboración destinado a reforzar la financiación de proyectos empresariales y estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y social de Euskadi.

El acuerdo ha sido firmado este miércoles por el presidente del ICO, Manuel Illueca, y la directora general del IVF, Amaia del Villar, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El marco de colaboración permitirá explorar y promover actuaciones conjuntas para mejorar el acceso a la financiación de las empresas vascas y facilitar el desarrollo de iniciativas de interés económico y social, especialmente aquellas alineadas con objetivos de sostenibilidad, innovación, transformación tecnológica y desarrollo territorial.

La firma de este acuerdo da cumplimiento al compromiso alcanzado en marzo de 2026 por la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi para establecer mecanismos de colaboración financiera que favorezcan el crecimiento empresarial y económico del País Vasco.

OBJETIVOS

Entre los ámbitos prioritarios de actuación destacan el impulso a la industria y la creación de nuevas cadenas de valor, el crecimiento y la internacionalización empresarial, la transformación digital y la incorporación de tecnologías avanzadas, así como las inversiones ligadas a la transición energética, la descarbonización, las energías renovables y la economía circular.

El acuerdo contempla distintas fórmulas de colaboración entre ambas entidades, como la cofinanciación de proyectos, la participación conjunta en operaciones sindicadas, la compartición de riesgos mediante instrumentos de garantía, y la coordinación de herramientas financieras orientadas a movilizar inversión pública y privada.

Asimismo, ambas instituciones trabajarán para identificar y acompañar proyectos estratégicos con elevado impacto económico y social, favoreciendo una mayor coordinación en los procesos de análisis y gestión de las operaciones.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá reforzar la capacidad de ambas instituciones para apoyar inversiones transformadoras, promover la competitividad empresarial, y contribuir a las tres grandes transiciones económica, digital y energética que afronta el tejido productivo vasco.

Con esta alianza, el ICO y el IVF consolidan un espacio de cooperación institucional orientado a movilizar recursos financieros hacia proyectos de alto valor añadido para Euskadi, potenciando la colaboración entre administraciones y favoreciendo que empresas, pymes y proyectos estratégicos, dispongan de más instrumentos para acometer inversiones que impulsen el crecimiento, la innovación y la transformación económica del país.