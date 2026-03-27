Identificado uno de los presuntos autores de las pintadas en el monumento de la Batalla de Vitoria

La realización de estas pintadas fue denunciada ante la policía por el departamento de Cultura - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz, en coordinación con Ertzaintza, ha identificado a uno de los presuntos responsables de las pintadas realizadas sobre el monumento a la Batalla de Vitoria durante las movilizaciones de la huelga general del pasado 17 de marzo.

La realización de estas pintadas fue denunciada ante la Policía por el departamento de Cultura, y las investigaciones llevadas a cabo han permitido realizar esta identificación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las diligencias por este asunto han sido remitidas al juzgado. Entretanto, el departamento de Cultura asumirá la limpieza de las pintadas.

El Ayuntamiento ha explicado que los trabajos han sido presupuestados en unos 3.000 euros y se acometerán en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.