Identificados 17 jóvenes "conectados con bandas juveniles" el sábado en San Sebastián en una investigación "abierta"

El alcalde donostiarra, Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha aplaudido el dispositivo de seguridad puesto en marcha el pasado sábado, que ha logrado "desactivar incidentes" y se ha saldado con 17 identificados "conectados con bandas juveniles", así como con el decomiso de "numerosos pasamontañas y máscaras, junto a otros objetos utilizados habitualmente para generar altercados", en una operación que "mantiene la investigación abierta".

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este martes, Insausti ha puesto en valor "el refuerzo de la seguridad llevado a cabo entre Guardia Municipal y Ertzaintza durante el fin de semana de Halloween", con "contundencia pura y dura".

El alcalde ha mostrado su "satisfacción" por el "eficiente resultado" del protocolo de seguridad y coordinación aplicado durante todo el fin de semana, en el que "ambas policías redoblaron sus recursos, aumentado el patrullaje en la calle, y trabajando conjuntamente, con los canales de información y seguimiento abiertos, para proteger a la ciudadanía y prevenir cualquier incidente".

Según ha informado, "durante la tarde del pasado sábado, el dispositivo de seguridad desplegado identificó en el Paseo Nuevo a 17 personas con conexiones con bandas juveniles".

"En dicha actuación, los agentes decomisaron numerosos pasamontañas y máscaras, junto a otros objetos utilizados habitualmente para generar altercados y que no beneficiaban a la convivencia, en una operación que mantiene la investigación abierta", ha apuntado.

Insausti ha reiterado que como alcalde su "prioridad es la seguridad y el bienestar de las y los donostiarras, de manera que seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y serenidad".

Asimismo, ha asegurado que "queremos seguir viviendo con tranquilidad, sintiéndonos seguros en nuestras calles y sabiendo que las personas, los comercios y los bienes públicos y privados son respetados". "La convivencia es uno de nuestros bienes más valiosos, nos ha costado mucho conseguirla y tenemos la responsabilidad de cuidarla y preservarla", ha insistido.

EUSKAL POLIZIA

Preguntado por el hecho de que policías municipales de municipios como Andoain y Tolosa hayan realizado prácticas de tiro en el cuartel de Intxaurrondo en lugar de en Arkaute, Insausti ha defendido el modelo de "Euskal Polizia", que, además, es "el que funciona, como se ha visto el fin de semana".

A su juicio, cuando la Guardia Municipal y la Ertzaintza colaboran "la convivencia mejora". Por ello, ha reivindicado "intercambio de información" entre ambos Cuerpos policiales, así como "patrullaje, comisarías y formación conjuntas y en Arkaute". "Si otros tienen otro modelo tendrán que dar cuenta ellos", ha finalizado.