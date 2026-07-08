La Iglesia de Santa María de Gernika (Bizkaia) se podrá visitar en julio y agosto

La Iglesia de Santa María de Gernika - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Santa María de la villa foral volverá a abrir sus puertas este verano gracias al servicio de atención al visitante que prestará la Oficina de Turismo de Gernika-Lumo durante los meses de julio y agosto.

De lunes a viernes, en horario de 11.00 a 13.30 horas, tanto visitantes como vecinos podrán acceder al templo y descubrir uno de los edificios con mayor valor histórico y artístico de la villa.

La iniciativa tiene como objetivo acercar al público un patrimonio que ha sido testigo de algunos de los episodios más importantes de la historia de Gernika y que, pese a su relevancia, sigue siendo poco conocido por parte de la ciudadanía, según ha explicado el consistorio.

Para facilitar la visita, la Oficina de Turismo ha editado 5.000 folletos interpretativos disponibles en euskera, castellano, inglés y francés. Este material permite realizar un recorrido autónomo por el interior del templo y conocer la historia, el significado y las curiosidades de sus principales elementos arquitectónicos y artísticos.

CINCO SIGLOS DE HISTORIA

La construcción de la iglesia comenzó a mediados del siglo XV y se prolongó durante más de trescientos años. El resultado es un edificio en el que conviven elementos góticos, renacentistas y barrocos, reflejo de las distintas etapas históricas que atravesó la villa.

El recorrido invita a descubrir algunas de las piezas más representativas del templo, como el sepulcro de los Albiz, la talla de San José, la imagen de San Roque o la capilla de San Juan.

También permite conocer episodios que forman parte de la memoria de Gernika, como la ausencia de una torre campanario debido a los antiguos conflictos de límites entre Gernika y Lumo o los daños que sufrió la iglesia durante el bombardeo del 26 de abril de 1937, cuando la capilla de San Juan quedó destruida y la sacristía fue pasto de las llamas.

La visita incorpora además tres puntos de audioguía. Dos de ellos ofrecen información sobre algunos de los espacios más singulares del edificio, mientras que el tercero permite escuchar el sonido del histórico órgano romántico construido en 1889 por la firma alemana E. F. Walcker, uno de los elementos patrimoniales más valiosos que conserva la iglesia.

La visita a Santa María complementa otros recursos turísticos de la localidad, como el refugio antiaéreo de Astra, y ofrece también a los propios vecinos la oportunidad de redescubrir un edificio que forma parte de la identidad de Gernika.

"Más que un monumento, Santa María constituye un testimonio de la evolución histórica, artística y social de la villa a lo largo de más de cinco siglos", según ha resaltado el consistorio.