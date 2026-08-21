Ihobe analiza en dos encuentros en septiembre el papel de la IA y la comunicación climática en la transición ambiental

Cartel de Ihobe - IHOBE

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco, Ihobe, celebrará los días 9 y 10 de septiembre dos encuentros en Bilbao y San Sebastián dentro de los Cursos de Verano de EHU para abordar dos ámbitos estratégicos para la transición ambiental: la aplicación de la inteligencia artificial en la medición y evaluación ambiental y el papel de la comunicación para impulsar la acción climática.

El 'Taller de Medición Ambiental: IA para la Protección y Evaluación del Medio Ambiente' se celebrará el 9 de septiembre en Bizkaia Aretoa de Bilbao, y analizará las oportunidades de la inteligencia artificial aplicada a la medición y evaluación ambiental, así como su utilidad en la toma de decisiones basada en datos.

A su vez, 'La Escuela de Comunicación Ambiental 2026.Narrativas climáticas: relatos para la acción' se celebrará el 10 de septiembre, esta vez en el Palacio Miramar de Donostia, y abordará nuevas narrativas y estrategias de comunicación para trasladar los retos climáticos y favorecer la acción social.

El primer encuentro, el del 9 de septiembre, Ihobe, en colaboración con Eustat, celebrará el 'Taller de Medición Ambiental: IA para la Protección y Evaluación del Medio Ambiente', una jornada dirigida a analizar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar el análisis de datos ambientales, la evolución de indicadores y la toma de decisiones.

El encuentro combinará ponencias, talleres prácticos y dinámicas participativas con datos reales para abordar las oportunidades que ofrecen estas herramientas, así como los retos asociados a su uso responsable en el ámbito ambiental.

La jornada se desarrollará en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, de 09:15 a 14:00 horas, y está dirigida a ciudadanía, alumnado universitario, profesorado y profesionales interesados en la medición ambiental.

La jornada contará con la participación de la jefa de unidad de Transformación Digital y Servicios de Tecnología de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Irantzu Sádaba; la directora general de Eustat, Belén Muñiz; y la directora de Estrategia e Innovación de Ihobe, María García Flecha.

Las tres intervinientes compartirán su visión sobre las oportunidades de la inteligencia artificial aplicada al conocimiento ambiental, la gobernanza basada en datos y la mejora de los sistemas de monitorización del estado del medio ambiente.

Las inscripciones permanecen abiertas en el enlace 'Taller de Medición Ambiental: IA para la Protección y Evaluación del Medio Ambiente'.

Al día siguiente, el 10 de septiembre, tendrá lugar una nueva edición de la Escuela de Comunicación Ambiental 2026, organizada por Ihobe junto con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), donde se analizará cómo las narrativas climáticas pueden contribuir a comunicar los retos ambientales y favorecer la acción social.

El encuentro se desarrollará en el Palacio Miramar de Donostia, en horario de 09.00 a 18.30 horas, con modalidad presencial y online y la jornada abordará tendencias en comunicación climática, técnicas de storytelling, comunicación participativa y nuevos formatos para acercar los desafíos ambientales a diferentes públicos.

La jornada contará con la participación de profesionales como Carlos de Hita Moreno, comunicador y escritor, que abordará la relación entre naturaleza y comunicación; o Lexeia Larrañaga del Val y Alex Gutiérrez Benítez, de AVIS Producciones, que analizarán el papel de los relatos audiovisuales para acercar los retos ambientales.

Asimismo intervendrán Gorka Belamendia Cotorruelo, del CEA-Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz; Bakarne Atxukarro Estomba, técnica de Comunicación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; y la directora de Acción Climática de Ihobe, Mari Mar Alonso Martín, quienes compartirán experiencias y reflexiones sobre comunicación ambiental, activación ciudadana y nuevas narrativas climáticas.

La sesión incluirá también actividades prácticas orientadas a explorar nuevas estrategias de comunicación climática. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de el enlace 'Escuela de Comunicación Ambiental 2026. Narrativas climáticas: relatos para la acción'.