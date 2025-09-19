Illa comparte en Euskadi modelos de gestión y objetivos como el aumento de la oferta de vivienda

El presidente de la Generalitat y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana departen sobre la regulación del alquiler

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, han celebrado una reunión para "compartir modelos de gestión y objetivos, como la regulación del alquiler y el aumento de la oferta de vivienda en Euskadi y Catalunya".

El encuentro ha tenido lugar este viernes en la sede de Alokabide de Vitoria-Gasteiz, donde han departido sobre el modelo de vivienda pública en el País Vasco.

Durante la reunión, el Gobierno Vasco ha explicado cómo está desplegando una estrategia que combina la movilización de suelo, presupuestos expansivos, con más de 535 millones de euros en 2025, y reformas legales para incrementar de forma sostenida el parque público de vivienda.

Según ha trasladado el Departamento de Vivienda, la meta de construir 7.000 nuevas casas en los próximos tres años se acompaña de "medidas urgentes para abrir el acceso a una vivienda a las clases medias, intervenir los precios de los alquileres en zonas tensionadas y promover acuerdos que mejoren la movilización de suelos y la captación de más recursos destinados a construir vivienda pública".

Itxaso ha destacado que se trata de una política que actúa a la vez sobre la oferta y la demanda, inspirada en modelos internacionales como Viena, "donde un sistema público sólido y sostenido en el tiempo ha demostrado durante un siglo que la vivienda puede ser una auténtica palanca de cohesión social y estabilidad económica".

El consejero ha subrayado que "el Gobierno Vasco ha hecho una apuesta clara por convertir la vivienda en una de sus principales prioridades, con políticas valientes, presupuestos ambiciosos y la colaboración entre administraciones que permiten recrecer el parque público de vivienda, que es la principal infraestructura de país".

Además, ha reiterado que lo hace "protegiendo a la demanda y adaptando nuestros programas y procesos de adjudicación de vivienda al contexto actual, en el que encontramos problemas de acceso a una vivienda digna y asequible en distintas capas sociales, con un fuerte impacto en las clases medias".

Alokabide gestiona actualmente más de 17.000 viviendas en alquiler asequible, además de programas de prestaciones como 'Gaztelagun' o la 'Prestación Económica por Vivienda', que "ofrecen soluciones a quienes tienen más dificultades para acceder al mercado residencial". De este modo, las políticas públicas de vivienda en Euskadi benefician a cerca de 70.000 personas.

AGENDA COMPARTIDA

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha señalado que la visita ha puesto de relieve "un diagnóstico común" sobre la dimensión económica y social del problema habitacional. Euskadi y Catalunya han coincidido en que "solo con medidas estructurales, inversiones sostenidas y colaboración institucional será posible garantizar el derecho a la vivienda a las generaciones presentes y futuras", ya que "la vivienda puede convertirse en un factor de desigualdad y truncar las aspiraciones profesionales y proyectos de vida de la ciudadanía".

El Gobierno Vasco ha destacado que el encuentro de este viernes simboliza esa "visión compartida" y abre la puerta a seguir trabajando juntos, para "construir soluciones que hagan de la vivienda un verdadero pilar de bienestar y cohesión social".