EH Bildu espera la llamada del Gobierno del PSOE para hablar de Presupuestos porque "sería lo normal"

Cree que Sánchez puede hacer "seguidismo" del PP en Cataluña o ser "un verdadero estadista" dando una respuesta "en términos políticos"

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu espera que el Gobierno del PSOE llame a EH Bildu para hablar de los Presupuestos Generales del Estado porque "sería lo normal". Además, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede hacer "seguidismo" de lo que hizo el PP en Cataluña o "convertirse en un verdadero estadista" dando "una respuesta en términos políticos a lo que es, desde el primer momento, un conflicto político".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iñarritu ha señalado, en relación a la intención de Pedro Sánchez de presentar los presupuestos en enero, que "en cada momento" evaluarán "qué hacer". Según ha dicho, por ahora no han recibido la llamada para una reunión para hablar de los presupuestos "o de cualquier otra cosa", pero, "cuando lo hagan, hablaremos con ellos, analizaremos y decidiremos".

"Con el PSOE hemos hablado sobre temas diversos, y por eso esperamos que nos llamen, porque lo normal sería que nos llamen. Veremos cuándo nos llaman", ha insistido.

Sobre la situación en Cataluña, Iñarritu ha considerado "preocupante" que el Gobierno del PSOE "no esté en la sintonía de intentar dar una solución sola y exclusivamente política a este asunto". Tras reconocer que las fuerzas soberanistas, en un momento dado creyeron que la respuesta de Pedro Sánchez "iba a ser diferente", ha dicho que "es cierto que el tono ha cambiado y que el PSOE es consciente que tiene enfrente un problema político, pero o no tiene la capacidad o no tiene la voluntad".

Así mismo, ha advertido de que, "además del ejecutivo, el poder judicial o el legislativo, también hay un estado profundo en el que hay poderes fácticos que tienen una decisión tomada de dar un escarmiento, de responder en términos de respuesta contundente o de venganza a lo que fue un desafío para el Estado". En ese sentido, ha afirmado que "nadie tiene, al menos en Euskal Herria o Cataluña, la esperanza" de que el juicio contra los miembros del gobierno catalán encarcelados "vaya a acabar en sobreseimiento o con la libertad".

Según ha dicho, Pedro Sánchez "podrá hacer seguidismo de lo que hizo el PP o convertirse en un verdadero estadista". "No sé si tiene la voluntad o la fuerza política para hacerlo, pero veremos si hay esa capacidad o voluntad de Pedro Sánchez para intentar dar una respuesta en términos políticos a lo que es, desde el primer momento, un conflicto político".

Iñarritu ha señalado que Pedro Sánchez, "que habla muchas veces de convertir prácticamente España en un Estado federal, ahora no habla ya tanto de ello", mientras que el PP "en este momento está hablando de mayor recentralización del Estado, la misma línea que habla su escisión Vox sin complejos".

Sobre la convocatoria de elecciones, ha considerado que el presidente del Gobierno las convocará "cuando mayor ventaja vaya a obtener el PSOE, pero, viendo las encuestas del CIS que no suelen acertar mucho, no sé cuando lo harán" y estamos en un momento de "debilidad e incertidumbre", aunque "de lo que hay poca duda es que va a haber elecciones generales en 2019".

En cualquier caso, ha dicho que a EH Bildu le resulta "indiferente" la fecha en que se convoquen. "Que sean cuando ellos lo estimen oportuno, nosotros acudiremos como altavoz de los soberanistas vascos de izquierda, independientemente de quién este, acudiremos con el objetivo de llevar la reivindicación de la izquierda soberanista vasca a Madrid".

En ese sentido, ha considerado que, en base a "gestos" que ha realizado el Gobierno del PSOE "parecía que iba a avanzar en materia social o de libertades y derechos, pero más allá del gesto, está haciendo prácticamente lo mismo que hizo el PP", lo que "es preocupante".

Tras alertar del "peligro" de la extrema derecha, que "no es una corriente que está en auge en toda Europa", ha señalado que, en el caso de España, Vox es "una escisión del PP". "El PP ha tenido una gran corriente de extrema derecha que llega hasta nuestros días, y esta escisión ha salido sin complejos a decir públicamente lo que pensaban en privado o decían con la boca pequeña, y el riesgo está ahí".

En ese sentido, ha recordado que cuando apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy desde EH Bildu ya dijeron que era "a cambio de nada y para expulsar al partido más corrupto que hay en la UE, como es el PP". "Y lo volveríamos a hacer, sin fiarnos nada del PSOE, sin darles ningún voto de confianza, pero diciendo que era necesario y urgente sacar de las instituciones al PP".