Un incendio quema un solar en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz

Arde hierba y rastrojo bajo, sin riesgo para las personas

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio desatado en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz ha quemado un solar de aproximadamente unos 4.000 metros en un fuego que se ha iniciado en una parcela junto a la calle Portal de Zuazo poco antes de las 14.00 horas.

Fuentes del Departamento municipal de Seguridad han señalado que se ha quemado fundamentalmente hierba y rastrojo bajo, sin riesgo para las personas.

En primera instancia ha llegado a la zona la Policía Local, que ha procedido a cortar la calle por el riesgo que representaba para la circulación el humo que estaba generando este incendio. Poco después han llegado los Bomberos, que han extinguido y revisado la zona quemada.

La Policía Local investiga cómo se ha podido generar el siniestro, buscando testimonios entre el vecindario.