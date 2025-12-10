La incidencia de la gripe en Euskadi continúa en ascenso con 438 casos por 100.000 habitantes, y en Bizkaia sube a 506

Una enfermera vacuna a una persona mayor. - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Euskadi continua en dinámica de ascenso y se sitúa en 438,87 casos por 100.000 habitantes frente a los 357,87 casos de la semana anterior. Estos datos casi cuadriplican a los del año pasado, cuando la incidencia se situó en 160,24 casos al inicio de la segunda semana del mes de diciembre, según ha informado el Departamento de Salud.

"Todo parece indicar que, si continúa la tendencia actual de aumento sostenido de la incidencia del virus gripal, las cifras más altas de gripe coincidirán con la semana festiva de Navidad", han advertido desde Salud.

Por territorios históricos, sigue habiendo una mayor presencia del virus en Bizkaia, donde se alcanzan cifras de 506,44 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, es en el territorio histórico de Álava, con 445,99 casos donde se ha producido un incremento significativo respecto a los 322,27 casos de la semana anterior, mientras que en Gipuzkoa se ha originado un leve incremento en la incidencia, que se sitúa en 330,01 casos.

En comparación con los datos de la semana anterior, se ha producido un incremento del 22,67% en la incidencia del virus gripal en la Comunidad Autónoma Vasca.

Respecto a la situación de la gripe en la red de hospitales de Osakidetza desde el inicio de esta campaña suman ya 9.894 los casos de gripe atendidos. Actualmente son 1.086 los ingresos hospitalarios, 37 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por gripe, una cifra que multiplica por cinco la registrada en estas fechas el pasado año, en la que se habían producido 186 ingresos en hospital y 6 ingresos en UCI, y 3.520 casos de gripe, lo que "confirma la tendencia de adelanto de actividad del virus gripal este año", según han indicado desde Salud.

El nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en este momento en el 75,73% y se constata un leve descenso del 4,27% respecto a la semana precedente.

La Dirección de Asistencia Sanitaria evalúa semanalmente la situación de la red hospitalaria con el fin de anticipar medidas organizativas a través del Plan de Contingencia frente a la gripe, que durante esta última semana ha dispuesto de 145 camas hospitalarias adicionales, lo que ha permitido "contener la presión asistencial logrando que la afectación de la actividad quirúrgica haya sido mínima", ha explicado Salud.

VACUNAS

El Departamento de Salud y Osakidetza ha inmunizado hasta hoy a más de la cuarta parte de la población de Euskadi y alcanza una cobertura vacunal global del 25,8%, y de 55,8% en mayores de 60 años. Así, en lo que llevamos de campaña de gripe se han administrado 569.999 dosis de vacuna antigripal y 295.681 dosis frente al Covid. Esta cifra supone un aumento del 12,1% en el número de dosis de vacuna antigripal administradas y supone una tendencia sostenida en las últimas semanas respecto al mismo periodo en la campaña 2024.

Por territorios históricos, Bizkaia lidera la vacunación con 314.935 dosis administradas, Álava registra 80.314 dosis y, por último, Gipuzkoa suma 174.330 dosis. La cobertura entre las personas que viven en residencias es muy elevada y obtiene el 84,2% de cobertura frente a la gripe y de un 72,3% frente a covid, con un con 17.281 y 14.841 dosis administradas, respectivamente.

En cuanto a la vacunación antigripal en población infantil hasta los 5 años, Osakidetza ha vacunado 26.680 niños, lo que supone a día de hoy un 40,6% de cobertura en este grupo de población.

La vacunación antigripal en mujeres embarazadas alcanza el 53,5% y supera ya en estas fechas, el nivel del 52,1%, que fue la cobertura final alcanzada en la campaña de 2024.

Entre los profesionales sanitarios, uno de los grupos de especial interés vacunal, han sido administradas un total de 14.105 dosis de vacuna antigripal, lo que conlleva un incremento 21,5% de dosis administradas respecto al mismo periodo de 2024.

Desde el Departamento de Salud y Osakidetza han destacado su estrategia de vacunación, adelantando varias semanas la campaña para la población general, "lo que ha favorecido una protección precoz de la población vasca frente a la gripe".

MASCARILLA

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han hecho hincapié en que la vacunación y el uso de la mascarilla son, en el contexto actual, las herramientas de prevención más idóneas frente a la gripe.

Según han advertido, la mascarilla debe ser usada especialmente en casos de personas con síntomas de gripe, o de aquellas personas que entren en contacto con otras con alto riesgo de enfermedad grave, así como las personas vulnerables que deben usar mascarilla en sus interacciones sociales y evitar acudir a lugares concurridos".

Asimismo, han recordado que, en el ámbito sanitario, el uso de mascarilla quirúrgica está indicado tanto en pacientes y acompañantes como en profesionales que entren en contacto con otros pacientes en lugares que faciliten la transmisión del virus como salas de espera, pasillos o ascensores.

Así mismo, se recomienda el lavado de manos frecuente, la limpieza de superficies como tiradores de puertas, barandillas o botones de ascensores, además de la ventilación frecuente de espacios cerrados de uso común.